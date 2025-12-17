نادٍ هاوٍ في ليما يحمل هوية تشبه عملاق باريس

ينشط نادٍ محلي هاوٍ يُدعى بيرو سان خيرمان

في حي سان خيرمان بمنطقة سان مارتين دي في البيروفية ليما، ينشط نادٍ محلي هاوٍ يُدعى بيرو سان خيرمان، يشارك في بطولات الهواة المحلية ويُعرف اختصارا (PSG).

ورغم تواضع الإمكانيات، نجح النادي في لفت الأنظار بفضل اسمه المختصر الذي يتطابق مع أحد أشهر أندية .

المفارقة اللافتة أن النادي البيروفي لم يكتفِ بالتشابه في الأحرف الأولى فقط، بل صمّم شعارا وقميصا يحملان ملامح واضحة مستوحاة من ، من حيث الألوان وطريقة التصميم. هذا التشابه أثار إعجاب المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم في المستوى والإمكانات بين الناديين، يرى محبو أن قصة النادي البيروفي تعكس شغف اللعبة في الأحياء الشعبية، حيث تسهم الأندية الصغيرة في إبقاء الحلم حيا لدى اللاعبين .







