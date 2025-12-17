الأخبار
نادٍ هاوٍ في ليما يحمل هوية تشبه عملاق باريس
كرة القدم

2025-12-17 | 00:40
نادٍ هاوٍ في ليما يحمل هوية تشبه عملاق باريس

ينشط نادٍ محلي هاوٍ يُدعى بيرو سان خيرمان

في حي سان خيرمان بمنطقة سان مارتين دي بوريس في العاصمة البيروفية ليما، ينشط نادٍ محلي هاوٍ يُدعى بيرو سان خيرمان، يشارك في بطولات الهواة المحلية ويُعرف اختصارا باسم (PSG).
ورغم تواضع الإمكانيات، نجح النادي في لفت الأنظار بفضل اسمه المختصر الذي يتطابق مع أحد أشهر أندية العالم.
المفارقة اللافتة أن النادي البيروفي لم يكتفِ بالتشابه في الأحرف الأولى فقط، بل صمّم شعارا وقميصا يحملان ملامح واضحة مستوحاة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من حيث الألوان وطريقة التصميم. هذا التشابه أثار إعجاب المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.
ورغم الفارق الكبير في المستوى والإمكانات بين الناديين، يرى محبو كرة القدم أن قصة النادي البيروفي تعكس شغف اللعبة في الأحياء الشعبية، حيث تسهم الأندية الصغيرة في إبقاء الحلم حيا لدى اللاعبين الشباب.



نادٍ هاوٍ في ليما يحمل هوية تشبه عملاق باريس

رياضة

كرة القدم

بيرو سان خيرمان

PSG

