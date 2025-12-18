الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يويفا يضرب بايرن ميونيخ بعقوبات رادعة

يويفا يضرب بايرن ميونيخ بعقوبات رادعة
كرة القدم

2025-12-18 | 01:25
يويفا يضرب بايرن ميونيخ بعقوبات رادعة

إدراج بايرن ميونيخ ضمن أكثر الأندية تعرضا للعقوبات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إدراج بايرن ميونيخ ضمن أكثر الأندية تعرضا للعقوبات في أحدث قراراته الانضباطية، بعد مخالفات مرتبطة بسلوك المدرجات، في خطوة حملت شقّين، غرامات مالية وإجراءات تنظيمية تمس الحضور الجماهيري.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز، بلغت الغرامات الإجمالية 116,000 يورو، إلى جانب تنفيذ عقوبة كانت "معلّقة" تقضي بإغلاق جزئي لقطاعات محددة في ملعب أليانز أرينا خلال المباراة الأوروبية المقبلة في ملعبه.
وبحسب التفاصيل، وُجّهت إلى بايرن تهم تتعلق بإعاقة ممرات عامة داخل الملعب وإشعال ألعاب نارية خلال مباراة أوروبية في وقت سابق من الشهر.
ونتيجة لذلك، قرر يويفا إغلاق القطاعات 111 إلى 114 في المباراة التالية على أرض بايرن، والمحددة أمام يونيون سانت جيلواز يوم 21 كانون الثاني - يناير المقبل.
كما شمل القرار عقوبة إضافية بإغلاقٍ جزئي لكامل “المدرج الجنوبي” في مباراة لاحقة، لكنها جاءت معلّقة التنفيذ ضمن فترة اختبار تمتد عامين، ما يعني أن تكرار المخالفات قد يفعّلها تلقائيا.
وأشارت رويترز أيضا إلى غرامات أخرى لاحقت النادي بسبب مخالفات في مباراة خارج أرضه، شملت اضطرابات جماهيرية ورمي مقذوفات ورفع رسائل اعتبرها يويفا "غير مناسبة لحدث رياضي".



