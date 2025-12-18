الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع قيمة جوائز كأس العالم

رفع "المساهمة المالية" وقيمة الجوائز الخاصة بكأس 2026

وافق مجلس الدولي على رفع "المساهمة المالية" وقيمة الجوائز الخاصة بكأس 2026 بنسبة 50% مقارنة بالنسخة السابقة، لتصل إلى 727 مليون .

وتفصيليا، الجزء الأكبر من قيمة الجوائز، أي نحو 655 مليون دولار، سيُوزّع كمدفوعات مرتبطة بالأداء بين 48 منتخبا مشاركا، مع تخصيص مبالغ إضافية لتغطية تكاليف .

وقدم فيفا القرار كجزء من توسّع البطولة وحجمها التجاري والتنظيمي في وكندا والمكسيك، في نسخة ستُقام بين 11 حزيران - يونيو و19 - يوليو 2026.

الخبر، وإن بدا ماليا، إلّا أنّه يحمل أثرا رياضيا واضحا، فزيادة الجوائز تعني ارتفاع "حوافز الأداء"، وتوسّع برامج الإعداد لدى الاتحادات، وتعزيز قيمة الوصول إلى أدوار متقدمة.

كما أشار بيان فيفا إلى قرارات مرافقة تتعلق بتطوير مسابقات الناشئين، ما يربط الملف المالي بمسار "الاستثمار في " لا في البطولة وحدها.

وفي لحظة تتسع فيها أجندة عالميا، تتحول قرارات الجوائز إلى عنصر ضغطٍ وتوازن، بين رفع العائدات وبين إدارة الانتقادات المتعلقة بكلفة الحضور والتذاكر وتضخم الموسم الكروي.







