راموس يعود .. بصورةٍ أمام برشلونة

تحوّل ظهوره أساسياً أمام في إلى مادة التداول

خطف غوادالاخارا الإسباني بورخا دياز الأضواء خارج المستطيل أكثر مما فعل داخلَه، بعدما تحوّل ظهوره أساسياً أمام في إلى مادة التداول على منصّات التواصل بسبب شبهٍ لافتٍ بالمدافع الدولي السابق سيرخيو .

المشهد جاء خلال مواجهة الدور الإقصائي التي أُقيمت يوم أول أمس الثلاثاء، حيث بدأ دياز اللقاء ضمن تشكيلة فريقه قبل أن يغادر عند الدقيقة 62.

وركّزت التفاعلات على تفاصيل الشكل، شعرٌ مرفوع إلى الخلف، ولحيةٌ كثيفة، وملامح قريبة من قائد السابق الذي ارتبط اسمه بسنوات من "الكلاسيكو" والمنافسة مع برشلونة، ما دفع بعض الحسابات لوصف اللقطة بـ"ديجا فو" وتداول صور من زوايا مختلفة لإبراز التقارب.

وبقيت القصة في حدود لقطةٍ انتشرت سريعا من دون انعكاسٍ فني مباشر، لكنها أظهرت مجددا كيف يمكن لتفصيل شكلي واحد أن يخطف الاهتمام وينافس أحداث المباراة نفسها في أمسيةٍ كروية.







