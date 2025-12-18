الأخبار
راموس يعود .. بصورةٍ أمام برشلونة

راموس يعود .. بصورةٍ أمام برشلونة
كرة القدم

2025-12-18 | 01:18
راموس يعود .. بصورةٍ أمام برشلونة

تحوّل ظهوره أساسياً أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا إلى مادة واسعة التداول

خطف لاعب نادي ديبورتيفو غوادالاخارا الإسباني بورخا دياز الأضواء خارج المستطيل أكثر مما فعل داخلَه، بعدما تحوّل ظهوره أساسياً أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا إلى مادة واسعة التداول على منصّات التواصل بسبب شبهٍ لافتٍ بالمدافع الدولي السابق سيرخيو راموس.
المشهد جاء خلال مواجهة الدور الإقصائي التي أُقيمت يوم أول أمس الثلاثاء، حيث بدأ دياز اللقاء ضمن تشكيلة فريقه قبل أن يغادر عند الدقيقة 62.
وركّزت التفاعلات على تفاصيل الشكل، شعرٌ مرفوع إلى الخلف، ولحيةٌ كثيفة، وملامح قريبة من قائد الريال السابق الذي ارتبط اسمه بسنوات من "الكلاسيكو" والمنافسة مع برشلونة، ما دفع بعض الحسابات لوصف اللقطة بـ"ديجا فو" وتداول صور من زوايا مختلفة لإبراز التقارب.
وبقيت القصة في حدود لقطةٍ انتشرت سريعا من دون انعكاسٍ فني مباشر، لكنها أظهرت مجددا كيف يمكن لتفصيل شكلي واحد أن يخطف الاهتمام وينافس أحداث المباراة نفسها في أمسيةٍ كروية.



راموس يعود .. بصورةٍ أمام برشلونة

