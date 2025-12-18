الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
زوجة رافينيا تهاجم "فيفا"

زوجة رافينيا تهاجم &quot;فيفا&quot;
كرة القدم

2025-12-18 | 01:27
زوجة رافينيا تهاجم "فيفا"

موجة جدل بعد استبعاد جناح برشلونة رافينيا

أثار إعلان التشكيلة المثالية السنوية ضمن جوائز "الأفضل" من الاتحاد الدولي لكرة القدم موجة جدل بعد استبعاد جناح برشلونة رافينيا، وهو ما دفع زوجته ناتاليا رودريغيز إلى توجيه انتقاد علني عبر منصّات التواصل. 
وجاء الإعلان خلال حفل أقيم في الدوحة، حيث ضمّت قائمة أفضل 11 لاعبًا، جانلويجي دوناروما في حراسة المرمى، وأشرف حكيمي وويليان باتشو وفيرجيل فان دايك ونونو مينديش في خط الدفاع، ثم كول بالمر وجود بيلينغهام وفيتينيا وبيدري في الوسط، مع لامين يامال وعثمان ديمبيلي في الهجوم. 
وعبّرت رودريغيز عن استغرابها في "ستوري" عبر إنستغرام حُذفت لاحقا، متسائلةً بسخرية عمّا إذا كان رافينيا "لاعب كرة سلة، في إشارة إلى عدم فهمها لأسباب غيابه عن القائمة. 
وسجّل رافينيا موسما لافتا مع برشلونة في 2024-25، إلا أن مشاركاته هذا الموسم تراجعت بفعل الإصابة، وهو عامل طُرح كأحد تفسيرات الاستبعاد، وشمل الغياب أسماء بارزة أخرى مثل إرلينغ هالاند ومحمد صلاح. 
وفي بقية الجوائز، تُوّج عثمان ديمبيلي بجائزة أفضل لاعب في العالم (رجال)، بينما نالت أيتانا بونماتي جائزة أفضل لاعبة للمرة الثالثة تواليا، وفاز لويس إنريكي بجائزة أفضل مدرب (رجال).  


زوجة رافينيا تهاجم "فيفا"

الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع قيمة جوائز كأس العالم

