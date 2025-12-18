زوجة رافينيا تهاجم "فيفا"

موجة جدل بعد استبعاد جناح رافينيا

أثار إعلان التشكيلة المثالية السنوية ضمن جوائز "الأفضل" من الدولي موجة جدل بعد استبعاد جناح رافينيا، وهو ما دفع زوجته ناتاليا رودريغيز إلى انتقاد علني عبر منصّات التواصل.

وجاء الإعلان خلال حفل أقيم في ، حيث ضمّت قائمة أفضل 11 لاعبًا، جانلويجي دوناروما في حراسة المرمى، وأشرف حكيمي وويليان باتشو وفيرجيل فان دايك ونونو مينديش في خط الدفاع، ثم كول وجود بيلينغهام وفيتينيا وبيدري في الوسط، مع لامين يامال وعثمان ديمبيلي في الهجوم.

وعبّرت رودريغيز عن استغرابها في "ستوري" عبر حُذفت لاحقا، متسائلةً بسخرية عمّا إذا كان رافينيا "لاعب كرة سلة، في إشارة إلى عدم فهمها لأسباب غيابه عن القائمة.

وسجّل رافينيا موسما لافتا مع برشلونة في 2024-25، إلا أن مشاركاته هذا الموسم تراجعت بفعل الإصابة، وهو عامل طُرح كأحد تفسيرات الاستبعاد، وشمل الغياب أسماء بارزة أخرى مثل إرلينغ هالاند ومحمد صلاح.

وفي بقية الجوائز، تُوّج عثمان ديمبيلي بجائزة أفضل لاعب في (رجال)، بينما نالت أيتانا بونماتي جائزة أفضل لاعبة للمرة الثالثة تواليا، وفاز لويس إنريكي بجائزة أفضل (رجال).





