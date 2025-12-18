الأخبار
استاد لوسيل يستضيف مباراة منتخبي إسبانيا والأرجنتين في كأس فيناليسيما 2026

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
استاد لوسيل يستضيف مباراة منتخبي إسبانيا والأرجنتين في كأس فيناليسيما 2026
A-
A+

كرة القدم

2025-12-18 | 11:28
استاد لوسيل يستضيف مباراة منتخبي إسبانيا والأرجنتين في كأس فيناليسيما 2026

المواجهة التي تجمع بطلي القارتين الأوروبية والجنوب أميركية

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم، أن استاد لوسيل الأيقوني، سيستضيف كأس فيناليسيما 2026 في 27 آذار - مارس 2026، في المواجهة التي تجمع بطلي القارتين الأوروبية والجنوب أميركية، حيث يلتقي منتخب إسبانيا، المتوج بلقب بطولة أمم أوروبا 2024، مع منتخب الأرجنتين، بطل بطولة كوبا أميركا 2024.
وتحمل هذه المباراة رمزية خاصة لمنتخب الأرجنتين، حيث يعود الى الصرح الرياضي الذي حاز فيه على لقب كأس العالم - قطر 2022، بعد مواجهة حاسمة أمام المنتخب الفرنسي. 
بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المحلية المنظمة "نفخر باستضافة هذه اللقاء الذي يجمع بين بطلين مرموقين، نمتلك سجلاً حافلاً في تنظيم واستضافة أحداث رياضية عالمية المستوى، وتوفير تجربة استثنائية للجماهير والمشجعين ووسائل الإعلام، وتعتبر استضافة كأس فيناليسيما 2026 دليلاً إضافياً على الثقة الكبيرة التي يوليها شركاؤنا في قدراتنا والمكانة الرائدة لدولة قطر كعاصمة للرياضة على مستوى المنطقة والعالم".
وتأتي استضافة مباراة فيناليسيما 2026 في أعقاب موسم كروي قياسي شهدته قطر في نهاية عام 2025، والذي أكد مجدداً القدرات التنظيمية الاستثنائية للدولة، وثقة مجتمع كرة القدم الدولي في قدرتها على استضافة بطولات عالمية المستوى.
وتشمل سلسلة الأحداث الكروية في نهاية العام 2025، استضافة قطر لأول نسخة من كأس العالم تحت 17 سنة بمشاركة 48 منتخباً، والتي شهدت إقامة 104 مباريات في منطقة واحدة. 
كما استضافت قطر كأس الخليج العربي تحت 17 عاما، وكأس الخليج تحت 23 عاماً، ولمباريات الثلاث الأخيرة في كأس القارات للأندية، خلال أيام الراحة من كأس العرب.
وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) "تجسد هذه المباراة وحدة قارتين كرويتين، وتبرز الامتداد العالمي للعبة في لقاء مرموق بكل المقاييس، ونحن نتطلع إلى أمسية فريدة مع أداء رفيع واحتفالية كروية على منصة دولية".
وقال أليخاندرو دومينغيز، رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) "هذا اللقاء المرتقب يتجاوز مجرد منافسة رياضية؛ فهو رمز للتعاون والاحترام بين الاتحادات القارية، وفرصة للجماهير للاستمتاع بحدث رياضي تاريخي".
وبفضل البنية التحتية العالمية، والمنشآت الرياضية الاستثنائية، والمكانة الرائدة كمركز لاستضافة كبرى البطولات، تعتبر دولة قطر وجهة مثالية لاحتضان فيناليسيما 2026، مع إتاحة توقيت بث مناسب للجماهير في مختلف أنحاء العالم.



