4 آب "الحقيقة الضائعة"
تتويج باريس سان جيرمان بكأس القارات للأندية - قطر 2025

تتويج باريس سان جيرمان بكأس القارات للأندية - قطر 2025
كرة القدم

2025-12-18 | 00:36
تتويج باريس سان جيرمان بكأس القارات للأندية - قطر 2025

حصد باريس سان جيرمان الفرنسي لقب بطولة كأس القارات للأندية 2025

حصد باريس سان جيرمان الفرنسي لقب بطولة كأس القارات للأندية 2025، بعد فوزه على فلامنغو البرازيلي بركلات الترجيح (2-1) إثر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1) في القمة الكروية التي احتضنها استاد أحمد بن علي المونديالي في الدوحة.
واعتلى النادي الأوروبي منصة التتويج كأفضل نادٍ في 2025 أمام 42,150 مشجع، مختتماً منافسات البطولة المرموقة التي أُقيمت مبارياتها الثلاثة الأخيرة في دولة قطر.
وتأتي مشاركة النادي الباريسي في البطولة القارية للأندية بعد موسم أوروبي حافل شهد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
وقبل المباراة، استمتع المشجعون بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية في منطقة المشجعين التي تقع في محيط الاستاد. 
وكان المشجعون شهدوا قبل نهائي كأس القارات، تتويج فلامنغو بلقبي ديربي الأميركتين وكأس التحدي بعد مباراتين حاسمتين في استاد أحمد بن علي، وقد أُقيمت المباريات الثلاثة خلال أيام الراحة في كأس العرب، ما يؤكد مجدداً القدرات التنظيمية الاستثنائية لدولة قطر التي تمكنها من استضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى في وقت واحد. 
وبعد أقل من 24 ساعة من تتويج باريس سان جيرمان بكأس القارات للأندية، تستعد دولة قطر الليلة لاستضافة المباراة النهائية في كأس العرب التي تجمع المنتخب الأردني ونظيره المغربي في استاد لوسيل الأيقوني، لتصنع البلاد التاريخ كأول دولة تستضيف نهائيين كبيرين تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في يومين متتاليين.


مقالات ذات صلة

احتفاء عربي بالوحدة والثقافة في مناطق المشجعين لكأس العرب - قطر 2025
2025-12-13

احتفاء عربي بالوحدة والثقافة في مناطق المشجعين لكأس العرب - قطر 2025

باريس سان جيرمان يُكمل "السداسية" التاريخية
00:38

باريس سان جيرمان يُكمل "السداسية" التاريخية

مبابي يخسر استئنافه ضدّ باريس سان جيرمان
2025-12-12

مبابي يخسر استئنافه ضدّ باريس سان جيرمان

فيديو - إنريكي يبتكر "الشاشة العملاقة" في تدريبات باريس سان جيرمان
2025-12-05

فيديو - إنريكي يبتكر "الشاشة العملاقة" في تدريبات باريس سان جيرمان

تتويج باريس سان جيرمان بكأس القارات للأندية - قطر 2025

رياضة

كرة القدم

باريس سان جيرمان

كأس القارات للأندية

فلامنغو

خدمات إعلامية مميزة في كأس العرب - قطر 2025
نادٍ هاوٍ في ليما يحمل هوية تشبه عملاق باريس

اقرأ ايضا في كرة القدم

زوجة رافينيا تهاجم "فيفا"
01:27

زوجة رافينيا تهاجم "فيفا"

موجة جدل بعد استبعاد جناح برشلونة رافينيا

01:27

زوجة رافينيا تهاجم "فيفا"

موجة جدل بعد استبعاد جناح برشلونة رافينيا

الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع قيمة جوائز كأس العالم
01:26

الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع قيمة جوائز كأس العالم

رفع "المساهمة المالية" وقيمة الجوائز الخاصة بكأس العالم 2026

01:26

الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع قيمة جوائز كأس العالم

رفع "المساهمة المالية" وقيمة الجوائز الخاصة بكأس العالم 2026

يويفا يضرب بايرن ميونيخ بعقوبات رادعة
01:25

يويفا يضرب بايرن ميونيخ بعقوبات رادعة

إدراج بايرن ميونيخ ضمن أكثر الأندية تعرضا للعقوبات

01:25

يويفا يضرب بايرن ميونيخ بعقوبات رادعة

إدراج بايرن ميونيخ ضمن أكثر الأندية تعرضا للعقوبات

زوجة رافينيا تهاجم "فيفا"
01:27
الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع قيمة جوائز كأس العالم
01:26
يويفا يضرب بايرن ميونيخ بعقوبات رادعة
01:25
راموس يعود .. بصورةٍ أمام برشلونة
01:18

