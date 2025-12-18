تتويج باريس سان جيرمان بكأس القارات للأندية - قطر 2025

حصد باريس سان جيرمان الفرنسي لقب بطولة كأس القارات للأندية 2025

حصد باريس سان جيرمان الفرنسي لقب بطولة كأس القارات للأندية 2025، بعد فوزه على فلامنغو البرازيلي بركلات الترجيح (2-1) إثر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1) في القمة الكروية التي احتضنها استاد المونديالي في الدوحة.

واعتلى النادي منصة التتويج كأفضل نادٍ في 2025 أمام 42,150 مشجع، مختتماً منافسات البطولة المرموقة التي أُقيمت مبارياتها الثلاثة في دولة قطر.

وتأتي مشاركة النادي الباريسي في البطولة القارية للأندية بعد موسم حافل شهد تتويجه بلقب أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وقبل المباراة، استمتع المشجعون بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية في منطقة المشجعين التي تقع في محيط الاستاد.

وكان المشجعون شهدوا قبل نهائي كأس القارات، تتويج فلامنغو بلقبي ديربي الأميركتين وكأس التحدي بعد مباراتين حاسمتين في استاد أحمد بن علي، وقد أُقيمت المباريات الثلاثة خلال أيام الراحة في كأس العرب، ما يؤكد مجدداً القدرات التنظيمية الاستثنائية لدولة قطر التي تمكنها من استضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى في وقت واحد.

وبعد أقل من 24 ساعة من تتويج باريس سان جيرمان بكأس القارات للأندية، تستعد دولة قطر الليلة لاستضافة المباراة النهائية في كأس العرب التي تجمع المنتخب الأردني ونظيره المغربي في استاد لوسيل الأيقوني، لتصنع البلاد التاريخ كأول دولة تستضيف نهائيين كبيرين تحت مظلة الدولي لكرة القدم (فيفا) في يومين متتاليين.





