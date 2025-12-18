كأس العرب: المغرب بطلاً للمرة الثانية بفوزه على الأردن

أحرز منتخب المغرب لقبه الثاني في مسابقة كأس العرب

أحرز منتخب المغرب لقبه الثاني في مسابقة كأس العرب ، بتغلبه على منتخب الأردن (3-2) في المباراة النهائية المثيرة من النسخة الحادية عشرة من المسابقة، التي جمعتهما على استاد لوسيل المونديالي في القطرية الدوحة.

فأمام 84517 مشجع، أحرز منتخب المغرب لقبه الثاني في المسابقة بعد 2012، متساوياً مع المنتخب السعودي، بينما بقي وحيداً في المقدمة بأربع ألقاب، ولقب واحد لكل من تونس والجزائر ومصر.



الحصيلة الفنية

تقدم المغاربة بهدف مبكر سجله أسامة طنان في الدقيقة الرابعة، الذي لمح حارس المرمى يزيد أبو ليلى متقدماً، فسدد من 59 متراً كرة مذهلة أسكنها في المرمى الأردني.

وبعد سيطرة مغربية مطلقة في الشوط الأول، استيقظ "النشامى" في الشوط الثاني، مع تبديلات موفقة لمدربهم المغربي السلامي، فسجل هدفين وقّع عليهما علي علوان في الدقيقتين 48 و68، وثانيهما من ركلة جزاء صحيحة.

وفي الدقيقة 87، عادل المخضرم عبد الرزاق حمدالله مسجلاً هدف التعادل للمغرب، إثر متابعته لكرة من ركنية وصلته، كاسراً مصيدة التسلل على "الشعرة"، مُفجّراً سعادة مدربه الوطني طارق السكتيوي، في أول مواجهة مغربية – مغربية بين مدربيّ المنتخبين.

وفي الأولى من الشوط الإضافي الأول، سجل مهند أبو طه هدفاً للأردن ألغاه الحكم بسبب لمسة يد، ثم أتت الدقيقة 99، ليتمكن حمدالله من متابعة "الخبير" للكرة من تسجيل هدف المغرب الثالث.



الطريق الى النهائي

وفي الطريق النهائي، تغلب منتخب المغرب على جزر القُمر (3-1) وتعادل مع سلطنة عُمان (0-0) وفاز على (1-0)، ثم تجاوز (1-0) والامارات (3-0) توالياً في ربع النهائي ونصف النهائي.

ورفع علوان رصيده من الأهداف الى ستة، متوجّاً كأول هدافي البطولة، وهو قاد منتخب بلاده الى خمس انتصارات، استهلها بالفوز على الامارات (2-1)، وتوالياً على الكويت (3-1) ومصر (3-0)، ثم على العراق (1-0) في ربع النهائي، و(1-0) على السعودية في نصف النهائي.







