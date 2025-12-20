الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

تصريحات خبيرة التغذية تُشعل ريال مدريد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تصريحات خبيرة التغذية تُشعل ريال مدريد
A-
A+

كرة القدم

2025-12-20 | 04:25
تصريحات خبيرة التغذية تُشعل ريال مدريد

تصريحات خبيرة التغذية تتفاعل بحدّة في الصحافة الاسبانية ووسائل التواصل

لا زالت تصريحات إيتزيار غونزاليس دي أريبا، خبيرة التغذية السابقة في ريال مدريد، تتفاعل بحدّة في الصحافة الاسبانية ووسائل التواصل، بعدما كشفت عن فساد في الجهاز الطبي في الفريق الملكي.
وعملت دي أريبا كمسؤولة عن برامج تغذية لاعبي ريال مدريد لعدة أشهر في الفترة الماضية، قبل رحيلها في شهر آب - أغسطس الماضي، حيث رفعت دعوى قضائية ضد النادي، كاشفة عن تهديدات وتنمر وصدمة نفسية، قائلة إنها لا تزال "تعاني من الكوابيس" نتيجة لذلك.
قالت دي أريبا لصحيفة ماركا، إن ريال مدريد لم يكن لديه عند وصولها في الموسم (2021-2022)، أخصائي تغذية "الفريق الأول لم يكن يملك خدمة تغذية، لأن الطبيب المسؤول قبل وصولي أخبرني بأن النظام الغذائي والمكملات الغذائية لا علاقة لهما بالإصابات والأداء، وإن الطاهي هو من يختار الطعام".
وأشادت دي أريبا برئيس النادي فلورنتينو بيريث واللاعبين، لكنها كشفت أن القسم الطبي في النادي عرقل عملها عمدا، وقالت "بعد أن عملت بشكل فردي مع داني كارفاخال ورودريغو، تعاقد ريال مدريد معي للإشراف على لاعبي الفريق الأول بالكامل".
وأضافت "لم أتمكن من التحدث إليهم كثيرا (اللاعبين) لأن الخدمات الطبية وضعت كل أنواع العراقيل في طريقي، وهم من طلبوا مني السفر حتى يتمكنوا من التحدث معي، إذ كان ذلك مستحيلا في فالديبيباس، وأعتقد أنهم شباب رائعون، يحترمونني ويحترمون عملي، فضوليون، ومتشوقون للتعلم وفهم الأسباب الكامنة وراء الأمور، إنهم يدركون ما يفعلونه بي ويحاولون جعلي أشعر بتحسن".
وتابعت "لقد أحببتهم كثيرا، وأشعر بالأسف الشديد تجاههم لأنهم ضحايا في سجن مُغطى بالذهب، ولا يستطيعون فعل أي شيء حيال ذلك، والغريب أن الخدمات الطبية كانت تُحذرهم يوميا من اتباع تعليماتي، وهو الأمر الذي أحزنني كثيرا"
وختمت "اللاعبون لم يرغبوا في إزعاج الأطباء وأرادوا اتباع توجيهاتي، لذا أخذ الكثير منهم ما قاله الأطباء وأنا أخبرتهم بأن هذا خطأ، وأنه لا بأس إن أرادوا اتباع ما قاله الأطباء، اذ كنت أفضل ألا أعطيهم أي شيء، لكنهم أرادوا اتباع تعليماتي، كان الأمر فظيعا".
وذكرت ماركا، إن كارفاخال، على وجه الخصوص، لمس تحسنا ملحوظا بفضل عمل دي أريبا، حيث انتقل من لاعب كثير الإصابات إلى لاعب يكاد يخلو من الإصابات لموسمين متتاليين.


مقالات ذات صلة

رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد
2025-12-02

رودريغو عادل رقما تاريخيا غير مرغوب فيه مع ريال مدريد

تقارير تؤكد أن فينيسيوس حسم أمره بترك ريال مدريد
2025-11-24

تقارير تؤكد أن فينيسيوس حسم أمره بترك ريال مدريد

رئيس رابطة الليغا يهاجم ريال مدريد
2025-11-18

رئيس رابطة الليغا يهاجم ريال مدريد

فيديو - برشلونة يسحق ريال مدريد
2025-11-16

فيديو - برشلونة يسحق ريال مدريد

تصريحات خبيرة التغذية تُشعل ريال مدريد

رياضة

كرة القدم

إيتزيار غونزاليس دي أريبا

ريال مدريد

الفريق الملكي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فليك يوقّع بصمته الهجومية سريعا في برشلونة
ترامب: الحكومة السورية بقيادة رجل يعمل جاهدا لإعادة المجد لسوريا تؤيد بالكامل عمليتنا العسكرية ضد تنظيم الدولة

اقرأ ايضا في كرة القدم

النادي الفنلندي المغمور يكتب التاريخ أوروبياً
04:37

النادي الفنلندي المغمور يكتب التاريخ أوروبياً

دوّن نادي كوبس كووبيو فصلا جديدا في موسمه الاستثنائي

04:37

النادي الفنلندي المغمور يكتب التاريخ أوروبياً

دوّن نادي كوبس كووبيو فصلا جديدا في موسمه الاستثنائي

أطول سلاسل التتويج في أوروبا انهارت هذا الموسم
04:36

أطول سلاسل التتويج في أوروبا انهارت هذا الموسم

تُظهر متابعة سباقات الصدارة في عدد من الدوريات الأوروبية هذا الموسم مفارقة لافتة

04:36

أطول سلاسل التتويج في أوروبا انهارت هذا الموسم

تُظهر متابعة سباقات الصدارة في عدد من الدوريات الأوروبية هذا الموسم مفارقة لافتة

جدل تحكيمي كبير يهزّ كأس البرتغال
04:30

جدل تحكيمي كبير يهزّ كأس البرتغال

تقنية حكم الفيديو المساعد استغرقت قرابة 12 دقيقة

04:30

جدل تحكيمي كبير يهزّ كأس البرتغال

تقنية حكم الفيديو المساعد استغرقت قرابة 12 دقيقة

اخترنا لك
النادي الفنلندي المغمور يكتب التاريخ أوروبياً
04:37
أطول سلاسل التتويج في أوروبا انهارت هذا الموسم
04:36
جدل تحكيمي كبير يهزّ كأس البرتغال
04:30
ميلان يربط نجل إبراهيموفيتش بعقده الاحترافي الأول
04:29

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025