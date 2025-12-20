فليك يوقّع بصمته الهجومية سريعا في برشلونة

واصل هانسي ترسيخ حضوره في خلال فترة قصيرة نسبيا منذ تعيينه مدربا للفريق في 29 أيار - مايو 2024، بعدما قاد النادي إلى ثلاثية محلية في موسمه الأول، كأس السوبر الإسباني ثم كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني.

وجاء اللقب الأول للمدرب الألماني مع برشلونة في 12 الثاني - يناير 2025، عندما تُوّج الفريق بكأس السوبر، وبعدها أضاف كأس الملك إثر فوز درامي على (3-2) بعد التمديد في نهائي 26 - أبريل 2025 في إشبيلية، واكتملت الثلاثية محليا بحسم لقب الدوري يوم 15 أيار - مايو 2025 عقب الفوز على إسبانيول (2-0).

وعلى مستوى الأرقام، تُشير حصيلة فليك مع برشلونة، إلى خوضه 85 مباراة سجّل خلالها الفريق 244 هدفا، وقد احتاج إلى 67 مباراة فقط ليحقق 50 فوزا مع النادي، في مؤشر يعكس سرعة تأثيره وارتفاع وتيرة النتائج منذ تولّيه المهمّة.

وتعمل إدارة برشلونة بقيادة الرئيس جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو على تجديد عقد فليك لفترة طويلة، لكن يبدو أن الأمر مؤجل حتى نهاية الموسم.





