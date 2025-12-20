الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فليك يوقّع بصمته الهجومية سريعا في برشلونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فليك يوقّع بصمته الهجومية سريعا في برشلونة
A-
A+

كرة القدم

2025-12-20 | 04:28
فليك يوقّع بصمته الهجومية سريعا في برشلونة

واصل هانسي فليك ترسيخ حضوره في برشلونة خلال فترة قصيرة

واصل هانسي فليك ترسيخ حضوره في برشلونة خلال فترة قصيرة نسبيا منذ تعيينه مدربا للفريق في 29 أيار - مايو 2024، بعدما قاد النادي إلى ثلاثية محلية في موسمه الأول، كأس السوبر الإسباني ثم كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني.
وجاء اللقب الأول للمدرب الألماني مع برشلونة في 12 كانون الثاني - يناير 2025، عندما تُوّج الفريق بكأس السوبر، وبعدها أضاف كأس الملك إثر فوز درامي على ريال مدريد (3-2) بعد التمديد في نهائي 26 نيسان - أبريل 2025 في إشبيلية، واكتملت الثلاثية محليا بحسم لقب الدوري يوم 15 أيار - مايو 2025 عقب الفوز على إسبانيول (2-0).
وعلى مستوى الأرقام، تُشير حصيلة فليك مع برشلونة، إلى خوضه 85 مباراة سجّل خلالها الفريق 244 هدفا، وقد احتاج إلى 67 مباراة فقط ليحقق 50 فوزا مع النادي، في مؤشر يعكس سرعة تأثيره وارتفاع وتيرة النتائج منذ تولّيه المهمّة.
وتعمل إدارة برشلونة بقيادة الرئيس جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو على تجديد عقد فليك لفترة طويلة، لكن يبدو أن الأمر مؤجل حتى نهاية الموسم.


مقالات ذات صلة

رافينيا أحد أهم أسلحة برشلونة الهجومية
2025-12-15

رافينيا أحد أهم أسلحة برشلونة الهجومية

فليك يضم بديلاً لبيدري من برشلونة أثلتيك
2025-10-31

فليك يضم بديلاً لبيدري من برشلونة أثلتيك

فيديو - هانسي فليك ومتعة برشلونة على ايقاع فضل شاكر
2025-09-26

فيديو - هانسي فليك ومتعة برشلونة على ايقاع فضل شاكر

فليك يوقّع بصمته الهجومية سريعا في برشلونة

رياضة

كرة القدم

هانسي فليك

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميلان يربط نجل إبراهيموفيتش بعقده الاحترافي الأول
تصريحات خبيرة التغذية تُشعل ريال مدريد

اقرأ ايضا في كرة القدم

النادي الفنلندي المغمور يكتب التاريخ أوروبياً
04:37

النادي الفنلندي المغمور يكتب التاريخ أوروبياً

دوّن نادي كوبس كووبيو فصلا جديدا في موسمه الاستثنائي

04:37

النادي الفنلندي المغمور يكتب التاريخ أوروبياً

دوّن نادي كوبس كووبيو فصلا جديدا في موسمه الاستثنائي

أطول سلاسل التتويج في أوروبا انهارت هذا الموسم
04:36

أطول سلاسل التتويج في أوروبا انهارت هذا الموسم

تُظهر متابعة سباقات الصدارة في عدد من الدوريات الأوروبية هذا الموسم مفارقة لافتة

04:36

أطول سلاسل التتويج في أوروبا انهارت هذا الموسم

تُظهر متابعة سباقات الصدارة في عدد من الدوريات الأوروبية هذا الموسم مفارقة لافتة

جدل تحكيمي كبير يهزّ كأس البرتغال
04:30

جدل تحكيمي كبير يهزّ كأس البرتغال

تقنية حكم الفيديو المساعد استغرقت قرابة 12 دقيقة

04:30

جدل تحكيمي كبير يهزّ كأس البرتغال

تقنية حكم الفيديو المساعد استغرقت قرابة 12 دقيقة

اخترنا لك
النادي الفنلندي المغمور يكتب التاريخ أوروبياً
04:37
أطول سلاسل التتويج في أوروبا انهارت هذا الموسم
04:36
جدل تحكيمي كبير يهزّ كأس البرتغال
04:30
ميلان يربط نجل إبراهيموفيتش بعقده الاحترافي الأول
04:29

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025