ميلان يربط نجل إبراهيموفيتش بعقده الاحترافي الأول

في خطوة تُعد محطة مفصلية في مسار اللاعب

أعلن إي سي توقيع لاعب الوسط الشاب فينسنت إبراهيموفيتش عقده الاحترافي الأول مع النادي، في خطوة تُعد محطة مفصلية في مسار اللاعب البالغ 17 عاماً.

وأوضح بيان النادي أنّ فينسنت، المولود عام 2008، سينضم إلى مشروع الفريق التطويري المخصّص لصقل المواهب الشابة ضمن مسار تدريجي يهدف إلى إعداد اللاعبين للارتقاء إلى مستويات أعلى داخل منظومة النادي.

ويحمل اللاعب الاسم الكامل فينسنت زلاتان سيغر إبراهيموفيتش، ويلعب في خط الوسط، وتأتي هذه الخطوة لتعيد اسم "إبراهيموفيتش" إلى واجهة ميلان على مستوى الفئات العمرية.

ويسير اللاعب على خطى والده زلاتان الذي ارتبط اسمه بتاريخ النادي خلال فترتين داخل الملعب، قبل انتقاله لاحقا إلى أدوار داخل المؤسسة الرياضية.

كما يبرز البعد العائلي في القصة، إذ يرتبط شقيقه ماكسيميليان بدوره بعقد مع "الروسونيري"، ما يعزز حضور العائلة داخل مشروع التطوير الذي يعتمد عليه النادي لتغذية صفوفه بالمواهب الصاعدة.







