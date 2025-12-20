الأخبار
أطول سلاسل التتويج في أوروبا انهارت هذا الموسم

أطول سلاسل التتويج في أوروبا انهارت هذا الموسم
كرة القدم

2025-12-20 | 04:36
أطول سلاسل التتويج في أوروبا انهارت هذا الموسم

تُظهر متابعة سباقات الصدارة في عدد من الدوريات الأوروبية هذا الموسم مفارقة لافتة

تُظهر متابعة سباقات الصدارة في عدد من الدوريات الأوروبية هذا الموسم مفارقة لافتة، فالأندية التي تملك أطول سلاسل التتويج المتتالية في بلدانها لا تتصدر جدول الدوري في هذه المرحلة من الموسم، رغم أنها ما تزال "حاملة اللقب". 
في بلغاريا، ثبّت لودوغوريتس سيطرته التاريخية محققًا لقبه الـ14 تواليا في الدوري، لكن صورة الموسم الحالي مختلفة حتى الآن، إذ يتواجد الفريق في المركز الثالث بعد 19 مباراة، خلف ليفسكي المتصدر وسيسكا صوفيا صاحب المركز الثاني.
وفي صربيا، دخل ريد ستار بلغراد الموسم وهو بطل الدوري للمرة الثامنة تواليا، إلا أنه يأتي ثانيا في جدول الدوري خلف بارتيزان بعد 19 مباراة.
أما في المجر، فيواصل فيرينتسفاروش حضوره كبطل متوَّج لسبعة مواسم متتالية، لكن الترتيب الحالي يضعه وصيفا خلف جيوري إيتو مع استمرار المنافسة في القمة. 
وفي جبل طارق، تُظهر الأرقام أن لينكولن رِد إمبس هو حامل اللقب للمرة الخامسة تواليا، وهو يحتل المركز الثاني حاليا خلف سانت جوزيف، مع فارق مهم في عدد المباريات (11 مباراة للينكولن مقابل 14 للمتصدر) ما يُبقي حسابات المباريات المؤجّلة مؤثّرة.
وبالتوازي، يبرز استثناء مهم، سلوفان براتيسلافا الذي تُوّج ببطولة سلوفاكيا 7 مرات متتالية، حيث يتصدر الدوري في النسخة الحالية.


Aljadeed
