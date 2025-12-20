الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
النادي الفنلندي المغمور يكتب التاريخ أوروبياً

النادي الفنلندي المغمور يكتب التاريخ أوروبياً
كرة القدم

2025-12-20 | 04:37
النادي الفنلندي المغمور يكتب التاريخ أوروبياً

دوّن نادي كوبس كووبيو فصلا جديدا في موسمه الاستثنائي

دوّن نادي كوبس كووبيو فصلا جديدا في موسمه الاستثنائي، بعدما حجز مقعده في الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية ضمن بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، في أول ظهور له على الإطلاق في مرحلة الدوري لإحدى المسابقات الأوروبية الكبرى.
وجاء التأهل بعد تعادل مثير خارج أرضه أمام كريستال بالاس بنتيجة (2-2) على ملعب سيلهيرست بارك في لندن، ضمن الجولة الختامية لمرحلة الدوري التي أُقيمت يوم 18 كانون الأول - ديسمبر.
ومنح هذا التعادل كوبس بطاقة العبور إلى الملحق، بعدما قلب الفريق الفنلندي تأخره إلى تقدّم بهدفين متتاليين في الشوط الثاني خلال دقائق قليلة، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقائق الأخيرة، لينتهي اللقاء بنتيجة أبقت كوبس ضمن المراكز المؤهلة للملحق.
وتأتي هذه القفزة القارية بعد أشهر من تتويج النادي بلقب الدوري الفنلندي، ما عزّز حضوره على الساحة الأوروبية وفتح أمامه فرصة تاريخية لمواصلة المشوار في أول تجربة من هذا النوع ضمن بطولة أوروبيّة كبرى.



النادي الفنلندي المغمور يكتب التاريخ أوروبياً

أطول سلاسل التتويج في أوروبا انهارت هذا الموسم

أطول سلاسل التتويج في أوروبا انهارت هذا الموسم
04:36

أطول سلاسل التتويج في أوروبا انهارت هذا الموسم

تُظهر متابعة سباقات الصدارة في عدد من الدوريات الأوروبية هذا الموسم مفارقة لافتة

04:36

أطول سلاسل التتويج في أوروبا انهارت هذا الموسم

تُظهر متابعة سباقات الصدارة في عدد من الدوريات الأوروبية هذا الموسم مفارقة لافتة

جدل تحكيمي كبير يهزّ كأس البرتغال
04:30

جدل تحكيمي كبير يهزّ كأس البرتغال

تقنية حكم الفيديو المساعد استغرقت قرابة 12 دقيقة

04:30

جدل تحكيمي كبير يهزّ كأس البرتغال

تقنية حكم الفيديو المساعد استغرقت قرابة 12 دقيقة

ميلان يربط نجل إبراهيموفيتش بعقده الاحترافي الأول
04:29

ميلان يربط نجل إبراهيموفيتش بعقده الاحترافي الأول

في خطوة تُعد محطة مفصلية في مسار اللاعب

04:29

ميلان يربط نجل إبراهيموفيتش بعقده الاحترافي الأول

في خطوة تُعد محطة مفصلية في مسار اللاعب

