النادي الفنلندي المغمور يكتب التاريخ أوروبياً

دوّن نادي كوبس كووبيو فصلا جديدا في موسمه الاستثنائي

دوّن نادي كوبس كووبيو فصلا جديدا في موسمه الاستثنائي، بعدما حجز مقعده في الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية ضمن المؤتمر ، في أول ظهور له على الإطلاق في مرحلة الدوري لإحدى المسابقات الأوروبية الكبرى.

وجاء التأهل بعد تعادل مثير خارج أرضه أمام بنتيجة (2-2) على ملعب سيلهيرست بارك في ، ضمن الجولة الختامية لمرحلة الدوري التي أُقيمت يوم 18 الأول - ديسمبر.

ومنح هذا التعادل كوبس بطاقة العبور إلى الملحق، بعدما قلب الفريق الفنلندي تأخره إلى تقدّم بهدفين متتاليين في الشوط الثاني خلال دقائق قليلة، قبل أن يدرك أصحاب التعادل في الدقائق ، لينتهي اللقاء بنتيجة أبقت كوبس ضمن المراكز المؤهلة للملحق.

وتأتي هذه القفزة القارية بعد أشهر من تتويج النادي بلقب الدوري الفنلندي، ما عزّز حضوره على الساحة الأوروبية وفتح أمامه فرصة تاريخية لمواصلة المشوار في أول تجربة من هذا النوع ضمن بطولة أوروبيّة كبرى.







