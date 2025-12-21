الأخبار
توتنهام يُسجّل رقما سلبيّا بعد الهزيمة أمام ليفربول

توتنهام يُسجّل رقما سلبيّا بعد الهزيمة أمام ليفربول
كرة القدم

2025-12-21 | 04:23
توتنهام يُسجّل رقما سلبيّا بعد الهزيمة أمام ليفربول

ثبّتت رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ النادي اللندني

تحوّلت خسارة توتنهام أمام ليفربول (1-2) في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أكثر من تعثّر عابر، بعدما ثبّتت رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ النادي اللندني، بلغ 11 هزيمة على أرضه في الدوري خلال عام 2025، وهو أعلى عدد خسائر يتعرض لها الفريق في ملعبه ضمن سنة واحدة.
وجاءت الهزيمة في مباراة اتّسمت بجدل تحكيمي لافت، إذ أكمل توتنهام اللقاء بـ9 لاعبين بعد حالتي طرد، ما زاد من حساسية السجال حول قرارات الحكم وتدخلات تقنية الفيديو المساعد.
وعبّر المدرب توماس فرانك عن غضبه من بعض القرارات، وذهب إلى انتقاد عدم تدخل حكم الفيديو المساعد في لقطة مرتبطة بهدف ليفربول الثاني، معتبرًا أنّ تفاصيل كهذه تُفاقم كلفة المباراة على فريقه في لحظات مفصلية. 
ويعكس الرقم الجديد مفارقة ثقيلة على جماهير "السبيرز"، فالملعب الذي يُفترض أن يمنح أفضلية معنوية تحوّل خلال 2025 إلى نقطة ضعف واضحة في سباق الاستقرار. 
ومع الاقتراب من 2026، يتقدّم السؤال حول كيفية استعادة توتنهام صلابته الذهنية و"هيبة ملعبه" لتجنّب تكرار السيناريو ذاته.



مقالات ذات صلة

فيديو - جيك بول بعد هزيمته المدويّة: جراحة في الفك وأرقام مالية خيالية
05:16

فيديو - جيك بول بعد هزيمته المدويّة: جراحة في الفك وأرقام مالية خيالية

ماذا يحصل في ليفربول؟ .. إنفاق قياسي و4 هزائم
2025-10-20

ماذا يحصل في ليفربول؟ .. إنفاق قياسي و4 هزائم

‏الشيباني: إسرائيل تلعب حاليا دورا سلبيا في سوريا وغير راضية عن التغيير
2025-11-13

‏الشيباني: إسرائيل تلعب حاليا دورا سلبيا في سوريا وغير راضية عن التغيير

الدوري الهولندي بلا تعادلٍ سلبي هذا الموسم
2025-10-24

الدوري الهولندي بلا تعادلٍ سلبي هذا الموسم

توتنهام يُسجّل رقما سلبيّا بعد الهزيمة أمام ليفربول

رياضة

كرة القدم

توتنهام

ليفربول

الدوري الإنجليزي الممتاز

بالفيديو - رئيس نادي فنربخشة متهم بملف المخدرات
هالاند ومبابي عادلا رقم كريستيانو رونالدو في يوم واحد

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - هدف من منتصف الملعب يشعل المدرجات
05:19

فيديو - هدف من منتصف الملعب يشعل المدرجات

سجّل هدفا مذهلا من داخل نصف ملعبه

05:19

فيديو - هدف من منتصف الملعب يشعل المدرجات

سجّل هدفا مذهلا من داخل نصف ملعبه

لاعب يستعيد الذكريات بابتسامة "هالاند سجل ضدي 4 أهداف وأريد قميصه"
05:18

لاعب يستعيد الذكريات بابتسامة "هالاند سجل ضدي 4 أهداف وأريد قميصه"

تداولت جماهير كرة القدم صورة طريفة تعود إلى سبع سنوات

05:18

لاعب يستعيد الذكريات بابتسامة "هالاند سجل ضدي 4 أهداف وأريد قميصه"

تداولت جماهير كرة القدم صورة طريفة تعود إلى سبع سنوات

فيديو – لقاء طريف بين كراوتشي الأصلي والجديد
05:17

فيديو – لقاء طريف بين كراوتشي الأصلي والجديد

لم يُخفِ المهاجم الألماني حماسه عند لقائه بأسطورة الكرة الإنجليزية

05:17

فيديو – لقاء طريف بين كراوتشي الأصلي والجديد

لم يُخفِ المهاجم الألماني حماسه عند لقائه بأسطورة الكرة الإنجليزية

فيديو - هدف من منتصف الملعب يشعل المدرجات
05:19
لاعب يستعيد الذكريات بابتسامة "هالاند سجل ضدي 4 أهداف وأريد قميصه"
05:18
فيديو – لقاء طريف بين كراوتشي الأصلي والجديد
05:17
فيديو - جيك بول بعد هزيمته المدويّة: جراحة في الفك وأرقام مالية خيالية
05:16

