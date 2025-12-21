الأخبار
هالاند ومبابي عادلا رقم كريستيانو رونالدو في يوم واحد

هالاند ومبابي عادلا رقم كريستيانو رونالدو في يوم واحد
كرة القدم

2025-12-21 | 04:21
هالاند ومبابي عادلا رقم كريستيانو رونالدو في يوم واحد

عادل المهاجمان النرويجي والفرنسي رقم رونالدو مع ريال مدريد وفي الدوري الانجليزي

عادل المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند حصيلة كريستيانو رونالدو التهديفية في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما وصل إلى 103 أهداف في المسابقة، وهو الرقم الذي أنهى به "الدون" مسيرته في “البريمييرليغ” عبر فترتيه مع مانشستر يونايتد.
وجاءت معادلة هالاند للرقم خلال مواجهة مانشستر سيتي أمام وست هام، قبل أن يضيف هدفا آخر في المباراة نفسها ليرفع رصيده إلى 104 أهداف في الدوري، متجاوزا رونالدو رسميا وبفرق كبير في عدد المباريات.
فقد احتاج النرويجي إلى 114 مباراة فقط للوصول إلى هذا الرقم، مقابل 236 مباراة لرونالدو، في قفزة إحصائية تعكس سرعة تأثير هالاند في الملاعب الإنكليزية منذ انضمامه إلى سيتي، خصوص مع استمراره كأحد أكثر المهاجمين حسما في إنهاء الهجمات داخل منطقة الجزاء.
كيليان مبابي
كذلك، عادل النجم الفرنسي كيليان مبابي رقم رونالدو القياسي بوصفه أكثر لاعب سجل أهدافا بقميص ريال مدريد خلال سنة واحدة، بعدما رفع رصيده إلى 59 هدفا في عام 2025، وهو الرقم نفسه الذي سجّله رونالدو في عام 2013 مع النادي الملكي.
وجاءت معادلة مبابي للرقم خلال فوز ريال مدريد على إشبيلية (2-0) ضمن الدوري الإسباني، إذ سجّل هدفه من ركلة جزاء متأخرة ليصل إلى الهدف رقم 59 في 2025، ما وضعه على قدم المساواة مع إنجاز رونالدو الذي ظلّ صامدًا منذ 2013.
النجم الفرنسي احتفل على طريقة رونالدو، معتبرا أن معادلة الرقم "شرف" لارتباطه باسم لاعب يصفه بـ"قدوته"، في لقطة أضافت بعدا رمزيا للإنجاز إلى جانب قيمته الرقمية.


مقالات ذات صلة

جورجينا رودريغيز تكشف كواليس علاقتها بـ كريستيانو رونالدو وموعد زفافهما
2025-12-18

جورجينا رودريغيز تكشف كواليس علاقتها بـ كريستيانو رونالدو وموعد زفافهما

كريستيانو رونالدو في عشاء البيت الأبيض..وهدية غريبة من الرئيس ترامب
2025-11-20

كريستيانو رونالدو في عشاء البيت الأبيض..وهدية غريبة من الرئيس ترامب

كريستيانو رونالدو يسرق الأضواء في عشاء البيت الأبيض بحضور ترامب ومحمد بن سلمان
2025-11-19

كريستيانو رونالدو يسرق الأضواء في عشاء البيت الأبيض بحضور ترامب ومحمد بن سلمان

كريستيانو رونالدو يحتفل بالعرضة السعودية بعد قيادة النصر للفوز على الفيحاء
2025-11-02

كريستيانو رونالدو يحتفل بالعرضة السعودية بعد قيادة النصر للفوز على الفيحاء

توتنهام يُسجّل رقما سلبيّا بعد الهزيمة أمام ليفربول
النادي الفنلندي المغمور يكتب التاريخ أوروبياً

فيديو - هدف من منتصف الملعب يشعل المدرجات
05:19

فيديو - هدف من منتصف الملعب يشعل المدرجات

سجّل هدفا مذهلا من داخل نصف ملعبه

05:19

فيديو - هدف من منتصف الملعب يشعل المدرجات

سجّل هدفا مذهلا من داخل نصف ملعبه

لاعب يستعيد الذكريات بابتسامة "هالاند سجل ضدي 4 أهداف وأريد قميصه"
05:18

لاعب يستعيد الذكريات بابتسامة "هالاند سجل ضدي 4 أهداف وأريد قميصه"

تداولت جماهير كرة القدم صورة طريفة تعود إلى سبع سنوات

05:18

لاعب يستعيد الذكريات بابتسامة "هالاند سجل ضدي 4 أهداف وأريد قميصه"

تداولت جماهير كرة القدم صورة طريفة تعود إلى سبع سنوات

فيديو – لقاء طريف بين كراوتشي الأصلي والجديد
05:17

فيديو – لقاء طريف بين كراوتشي الأصلي والجديد

لم يُخفِ المهاجم الألماني حماسه عند لقائه بأسطورة الكرة الإنجليزية

05:17

فيديو – لقاء طريف بين كراوتشي الأصلي والجديد

لم يُخفِ المهاجم الألماني حماسه عند لقائه بأسطورة الكرة الإنجليزية

فيديو - هدف من منتصف الملعب يشعل المدرجات
05:19
لاعب يستعيد الذكريات بابتسامة "هالاند سجل ضدي 4 أهداف وأريد قميصه"
05:18
فيديو – لقاء طريف بين كراوتشي الأصلي والجديد
05:17
فيديو - جيك بول بعد هزيمته المدويّة: جراحة في الفك وأرقام مالية خيالية
05:16

