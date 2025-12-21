هالاند ومبابي عادلا رقم كريستيانو رونالدو في يوم واحد

عادل المهاجمان النرويجي والفرنسي رقم رونالدو مع وفي الدوري الانجليزي

عادل المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند حصيلة التهديفية في الدوري الإنكليزي ، بعدما وصل إلى 103 أهداف في المسابقة، وهو الرقم الذي أنهى به "الدون" مسيرته في “البريمييرليغ” عبر فترتيه مع .

وجاءت معادلة هالاند للرقم خلال مواجهة أمام وست هام، قبل أن يضيف هدفا آخر في المباراة نفسها ليرفع رصيده إلى 104 أهداف في الدوري، متجاوزا رونالدو رسميا وبفرق كبير في عدد المباريات.

فقد احتاج النرويجي إلى 114 مباراة فقط للوصول إلى هذا الرقم، مقابل 236 مباراة لرونالدو، في قفزة إحصائية تعكس سرعة تأثير هالاند في الملاعب الإنكليزية منذ انضمامه إلى سيتي، خصوص مع استمراره كأحد أكثر المهاجمين حسما في إنهاء الهجمات داخل منطقة الجزاء.

كيليان مبابي

كذلك، عادل النجم الفرنسي كيليان مبابي رقم رونالدو القياسي بوصفه أكثر لاعب سجل أهدافا بقميص خلال سنة واحدة، بعدما رفع رصيده إلى 59 هدفا في عام 2025، وهو الرقم نفسه الذي سجّله رونالدو في عام 2013 مع النادي الملكي.

وجاءت معادلة مبابي للرقم خلال فوز على إشبيلية (2-0) ضمن ، إذ سجّل هدفه من ركلة جزاء متأخرة ليصل إلى الهدف رقم 59 في 2025، ما وضعه على قدم المساواة مع إنجاز رونالدو الذي ظلّ صامدًا منذ 2013.

النجم الفرنسي على طريقة رونالدو، معتبرا أن معادلة الرقم "شرف" لارتباطه لاعب يصفه بـ"قدوته"، في لقطة أضافت بعدا رمزيا للإنجاز إلى جانب قيمته الرقمية.





