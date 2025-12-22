برشلونة يغلق 2025 بسلسلة انتصارات مثيرة

أنهى برشلونة آخر مبارياته في العام 2025 بانتصار جديد

أنهى برشلونة آخر مبارياته في العام 2025 بانتصار جديد، ليواصل سلسلة الفوز التي وصلت إلى سبع مباريات متتالية في جميع المسابقات تحت قيادة المدرب الألماني هانسي .

وكان الفوز خارج (2-0) على فياريال، المنافس القوي في الدوري، آخر هذه الانتصارات، وسبقها الفوز توالياً على ديبورتيفو ألافيس وأتلتيكو مدريد (3-1) وريال بيتيس (5-3) واينتراخت فرانكفورت الألماني (2-1) في وأوساسونا (2-0) وغوادالاخارا (2-0) في كأس الملك.

وتمكن برشلونة من التسجيل في جميع مبارياته الـ 38 في الدوري، محققاً رقماً إحصائياً مذهلاً يعكس القوة الضاربة التي يتمتع بها الفريق في الآونة الأخيرة.

ونجح "البلوجرانا" خلال هذه السلسلة المستمرة في تسجيل 102 هدفاً، وهو ما يمثل أفضل سلسلة تهديفية للفريق منذ تشرين الأوّل - أكتوبر 2013، ويعد هذا الرقم بمثابة عودة إلى زمن الأرقام القياسية الكبرى، حيث كانت السلسلة الأفضل في تاريخ النادي والمسابقة ككل قد توقفت عند 64 مباراة متتالية سجل خلالها الفريق 198 هدفاً، وانتهت في عام 2013.

ورغم أن السلسلة الحالية لا تزال بعيدة عن الرقم القياسي التاريخي، إلّا أنّ استقرار المعدل التهديفي بـ 2.6 هدف في المباراة الواحدة يضع الفريق الصحيح لتهديد أرقامه الأسطورية السابقة.

هذه النتائج عززت مكانة برشلونة في المنافسة المحلية، حيث يتصدر الدوري الاسباني بفرق أربع نقاط عن ريال مدريد، قبل إجازة الأعياد، ويقاتل على بطاقة أوروبية مباشرة.

كما أظهرت قدرة المدرب على إدارة الفريق بكفاءة، مع استغلال القدرات الهجومية والدفاعية، وبدأت الجماهير تشعر بالتفاؤل مع اقتراب العام الجديد، مع توقع استمرار الأداء المميز ومطاردة البطولات تحت قيادة المدرب الألماني.





