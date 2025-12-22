عاجل
الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
21 o
AlJadeedTv
البقاع
12 o
AlJadeedTv
الجنوب
22 o
AlJadeedTv
الشمال
16 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
16 o
AlJadeedTv
كسروان
22 o
AlJadeedTv
متن
22 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

برشلونة يغلق 2025 بسلسلة انتصارات مثيرة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
برشلونة يغلق 2025 بسلسلة انتصارات مثيرة
A-
A+

كرة القدم

2025-12-22 | 00:08
برشلونة يغلق 2025 بسلسلة انتصارات مثيرة

أنهى برشلونة آخر مبارياته في العام 2025 بانتصار جديد

أنهى برشلونة آخر مبارياته في العام 2025 بانتصار جديد، ليواصل سلسلة الفوز التي وصلت إلى سبع مباريات متتالية في جميع المسابقات تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك.
وكان الفوز خارج الديار (2-0) على فياريال، المنافس القوي في الدوري، آخر هذه الانتصارات، وسبقها الفوز توالياً على ديبورتيفو ألافيس وأتلتيكو مدريد (3-1) وريال بيتيس (5-3) واينتراخت فرانكفورت الألماني (2-1) في دوري أبطال أوروبا وأوساسونا (2-0) وغوادالاخارا (2-0) في كأس الملك.
وتمكن برشلونة من التسجيل في جميع مبارياته الـ 38 الأخيرة في الدوري، محققاً رقماً إحصائياً مذهلاً يعكس القوة الضاربة التي يتمتع بها الفريق في الآونة الأخيرة.
ونجح "البلوجرانا" خلال هذه السلسلة المستمرة في تسجيل 102 هدفاً، وهو ما يمثل أفضل سلسلة تهديفية للفريق منذ تشرين الأوّل - أكتوبر 2013، ويعد هذا الرقم بمثابة عودة إلى زمن الأرقام القياسية الكبرى، حيث كانت السلسلة الأفضل في تاريخ النادي والمسابقة ككل قد توقفت عند 64 مباراة متتالية سجل خلالها الفريق 198 هدفاً، وانتهت في عام 2013.
ورغم أن السلسلة الحالية لا تزال بعيدة عن الرقم القياسي التاريخي، إلّا أنّ استقرار المعدل التهديفي بـ 2.6 هدف في المباراة الواحدة يضع الفريق على الطريق الصحيح لتهديد أرقامه الأسطورية السابقة.
هذه النتائج عززت مكانة برشلونة في المنافسة المحلية، حيث يتصدر الدوري الاسباني بفرق أربع نقاط عن ريال مدريد، قبل إجازة الأعياد، ويقاتل على بطاقة أوروبية مباشرة.
كما أظهرت قدرة المدرب على إدارة الفريق بكفاءة، مع استغلال القدرات الهجومية والدفاعية، وبدأت الجماهير تشعر بالتفاؤل مع اقتراب العام الجديد، مع توقع استمرار الأداء المميز ومطاردة البطولات تحت قيادة المدرب الألماني.


مقالات ذات صلة

بريتني سبيرز تغلق حسابها على إنستغرام بعد منشورات غامضة ومثيرة للقلق
2025-11-04

بريتني سبيرز تغلق حسابها على إنستغرام بعد منشورات غامضة ومثيرة للقلق

برشلونة يتصدر قائمة أوروبية مثيرة للاهتمام
2025-10-05

برشلونة يتصدر قائمة أوروبية مثيرة للاهتمام

سلسلة ذهبية لأستون فيلا: 7 انتصارات متتالية بقيادة إيمري
2025-12-07

سلسلة ذهبية لأستون فيلا: 7 انتصارات متتالية بقيادة إيمري

برشلونة يواصل سلسلة التهديف
2025-12-14

برشلونة يواصل سلسلة التهديف

برشلونة يغلق 2025 بسلسلة انتصارات مثيرة

رياضة

كرة القدم

برشلونة

هانسي فليك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيورنتينا يحقق أول فوز في الدوري الإيطالي هذا الموسم
فيديو - هدف من منتصف الملعب يشعل المدرجات

اقرأ ايضا في كرة القدم

تكريم يليق بالأساطير: يوهان كرويف على العملة الهولندية
00:26

تكريم يليق بالأساطير: يوهان كرويف على العملة الهولندية

حظي الأسطورة الهولندية يوهان كرويف بتكريم رمزي لافت

00:26

تكريم يليق بالأساطير: يوهان كرويف على العملة الهولندية

حظي الأسطورة الهولندية يوهان كرويف بتكريم رمزي لافت

فيديو - ميسي وكأس MLS في قسم شرطة فورت لودرديل
00:25

فيديو - ميسي وكأس MLS في قسم شرطة فورت لودرديل

بعد تتويج فريقه إنتر ميامي بالبطولة

00:25

فيديو - ميسي وكأس MLS في قسم شرطة فورت لودرديل

بعد تتويج فريقه إنتر ميامي بالبطولة

فيديو - أجواء مذهلة في ألمانيا: جمهور دينامو درسدن يُبهر
00:24

فيديو - أجواء مذهلة في ألمانيا: جمهور دينامو درسدن يُبهر

ليلة مليئة بالحماس والتفاعل الجماهيري

00:24

فيديو - أجواء مذهلة في ألمانيا: جمهور دينامو درسدن يُبهر

ليلة مليئة بالحماس والتفاعل الجماهيري

اخترنا لك
تكريم يليق بالأساطير: يوهان كرويف على العملة الهولندية
00:26
فيديو - ميسي وكأس MLS في قسم شرطة فورت لودرديل
00:25
فيديو - أجواء مذهلة في ألمانيا: جمهور دينامو درسدن يُبهر
00:24
فيديو - توقفوا دقيقة احتجاجا على حجب الرواتب والمنافس يتضامن
00:22

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025