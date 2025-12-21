فيديو - هدف من منتصف الملعب يشعل المدرجات

Score from inside your own half, we'll about it 🚀



Newport County's Sammy Braybrooke, take a bow 👏pic.twitter.com/GGTJPgj6GA — Men in Blazers (@MenInBlazers) December 20, 2025

قدّم لاعب كاونتي، سامي برايـبروك، واحدة من أجمل لقطات الموسم بعدما سجّل هدفا مذهلا من داخل نصف ملعبه، في لقطة نادرة أدهشت الجماهير وأشعلت . مستغلاً تقدم حارس المرمى.اللقطة انتشرت بسرعة كبيرة بين عشاق ، واعتبرها كثيرون من بين أجمل الأهداف المسجّلة هذا العام في الدرجات .هدف سامي برايـبروك لم يكن كافياً، اذ خسر فريقه نيوبورت كاونتي (1-4) أمام كولشيستر في الدرجة الثانية، وبقي فريقه أخيراً في الترتيب، الذي جاء فيه الفريق الفائز في المرتبة الحادية عشر.