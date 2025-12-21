فيديو - هدف من منتصف الملعب يشعل المدرجات

قدّم لاعب نيوبورت
كاونتي، سامي برايـبروك، واحدة من أجمل لقطات الموسم بعدما سجّل هدفا مذهلا من داخل نصف ملعبه، في لقطة نادرة أدهشت الجماهير وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي
. مستغلاً تقدم حارس المرمى.
اللقطة انتشرت بسرعة كبيرة بين عشاق كرة القدم
، واعتبرها كثيرون من بين أجمل الأهداف المسجّلة هذا العام في الدرجات الإنجليزية
.
هدف سامي برايـبروك لم يكن كافياً، اذ خسر فريقه نيوبورت كاونتي (1-4) أمام كولشيستر في دوري
الدرجة الثانية، وبقي فريقه أخيراً في الترتيب، الذي جاء فيه الفريق الفائز في المرتبة الحادية عشر.