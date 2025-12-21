الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - هدف من منتصف الملعب يشعل المدرجات

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - هدف من منتصف الملعب يشعل المدرجات
A-
A+

كرة القدم

2025-12-21 | 05:19
فيديو - هدف من منتصف الملعب يشعل المدرجات

سجّل هدفا مذهلا من داخل نصف ملعبه

قدّم لاعب نيوبورت كاونتي، سامي برايـبروك، واحدة من أجمل لقطات الموسم بعدما سجّل هدفا مذهلا من داخل نصف ملعبه، في لقطة نادرة أدهشت الجماهير وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي. مستغلاً تقدم حارس المرمى.
اللقطة انتشرت بسرعة كبيرة بين عشاق كرة القدم، واعتبرها كثيرون من بين أجمل الأهداف المسجّلة هذا العام في الدرجات الإنجليزية
هدف سامي برايـبروك لم يكن كافياً، اذ خسر فريقه نيوبورت كاونتي (1-4) أمام كولشيستر في دوري الدرجة الثانية، وبقي فريقه أخيراً في الترتيب، الذي جاء فيه الفريق الفائز في المرتبة الحادية عشر.



مقالات ذات صلة

فيديو - جماهير بولونيا تُشعل المدرّجات
2025-11-07

فيديو - جماهير بولونيا تُشعل المدرّجات

فيديو - شغب جماهيري يُشعل ملعبا في السويد
2025-12-01

فيديو - شغب جماهيري يُشعل ملعبا في السويد

فيديو - تحالف جماهيري قديم يلوّن مدرجات شالكة
2025-12-15

فيديو - تحالف جماهيري قديم يلوّن مدرجات شالكة

فيديو - حريق متعمّد يدمّر مدرج نادي هاكا الفنلندي
2025-12-11

فيديو - حريق متعمّد يدمّر مدرج نادي هاكا الفنلندي

فيديو - هدف من منتصف الملعب يشعل المدرجات

رياضة

كرة القدم

نيوبورت كاونتي

سامي برايـبروك

كولشيستر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لاعب يستعيد الذكريات بابتسامة "هالاند سجل ضدي 4 أهداف وأريد قميصه"

اقرأ ايضا في كرة القدم

لاعب يستعيد الذكريات بابتسامة "هالاند سجل ضدي 4 أهداف وأريد قميصه"
05:18

لاعب يستعيد الذكريات بابتسامة "هالاند سجل ضدي 4 أهداف وأريد قميصه"

تداولت جماهير كرة القدم صورة طريفة تعود إلى سبع سنوات

05:18

لاعب يستعيد الذكريات بابتسامة "هالاند سجل ضدي 4 أهداف وأريد قميصه"

تداولت جماهير كرة القدم صورة طريفة تعود إلى سبع سنوات

فيديو – لقاء طريف بين كراوتشي الأصلي والجديد
05:17

فيديو – لقاء طريف بين كراوتشي الأصلي والجديد

لم يُخفِ المهاجم الألماني حماسه عند لقائه بأسطورة الكرة الإنجليزية

05:17

فيديو – لقاء طريف بين كراوتشي الأصلي والجديد

لم يُخفِ المهاجم الألماني حماسه عند لقائه بأسطورة الكرة الإنجليزية

فيديو - جيك بول بعد هزيمته المدويّة: جراحة في الفك وأرقام مالية خيالية
05:16

فيديو - جيك بول بعد هزيمته المدويّة: جراحة في الفك وأرقام مالية خيالية

خضع لعملية جراحية بعد خسارته بالضربة القاضية

05:16

فيديو - جيك بول بعد هزيمته المدويّة: جراحة في الفك وأرقام مالية خيالية

خضع لعملية جراحية بعد خسارته بالضربة القاضية

اخترنا لك
لاعب يستعيد الذكريات بابتسامة "هالاند سجل ضدي 4 أهداف وأريد قميصه"
05:18
فيديو – لقاء طريف بين كراوتشي الأصلي والجديد
05:17
فيديو - جيك بول بعد هزيمته المدويّة: جراحة في الفك وأرقام مالية خيالية
05:16
صورة - كنزة عيد الميلاد تُزيّن خط كولن
04:25

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025