أستون فيلا يكتب التاريخ بقيادة إيمري: 10 انتصارات متتالية

واصل أستون تقديم عروضه المبهرة هذا الموسم، بعدما حقق فوزه العاشر على التوالي في جميع المسابقات تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، في سلسلة نتائج استثنائية أكدت التحول الكبير في شخصية الفريق.

وكان آخر هذه الانتصارات التفوق على (2-1)، في الجولة 17 من ، ليُكمل فيلا عقد الانتصارات أمام منافسين محليين وأوروبيين.

السلسلة الذهبية شهدت انتصارات متنوعة ومقنعة، أبرزها الفوز (4-0) على بورنموث، و(4-3) على برايتون في مباراة مثيرة، وإسقاط فرق كبيرة مثل آرسنال ووست هام ووولفرهامبتون، ونجاحات قارية أمام مكابي ويانغ بويز وبازل.

الإنجاز أعاد أستون فيلا إلى واجهة المنافسة محليًا وأوروبيًا، وأشعل جماهيره التي بدأت تحلم بموسم تاريخي.

ومع الانضباط التكتيكي والروح القتالية العالية، يبدو أن فريق المدرب أوناي إيمري لا يكتفي بالنتائج فقط، بل يرسل رسالة واضحة بأن أستون فيلا بات رقمًا صعبًا لا يمكن تجاهله هذا الموسم.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، على بُعد نقطة واحدة عن الوصيف وثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر بعد 17 جولة على بداية البطولة.








