الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
الرئيس عون لوفد اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية: لبنان بدأ يستعيد عافيته رغم الجرح النازف في الجنوب ومسؤوليتكم كبيرة في المساهمة في نهضته الاقتصادية وتعزيز الثقة الخليجية به
هاري كين يكتب التاريخ مع بايرن ميونيخ

هاري كين يكتب التاريخ مع بايرن ميونيخ
كرة القدم

2025-12-22 | 00:12
هاري كين يكتب التاريخ مع بايرن ميونيخ

محطماً الأرقام القياسية السابقة بفارق زمني شاسع

حقق الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في الدوري الألماني، بعدما أصبح أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 100 مساهمة تهديفية (تسجيل وصناعة)، محطماً الأرقام القياسية السابقة بفارق زمني شاسع.
واحتاج القناص صاحب الـ 32 عاماً إلى 78 مباراة فقط ليتخطى حاجز المئة مساهمة، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي الذي كان مسجلاً باسم النجم الهولندي السابق آريين روبن، الذي استغرق 119 مباراة للوصول إلى الرقم ذاته.
ويعكس هذا الفارق (41 مباراة) حجم الهيمنة التهديفية التي فرضها كين منذ وصوله إلى قلعة "أليانز أرينا" في صيف 2023.
وتوزعت مساهمات كين المئوية بين تسجيل 81 هدفاً وصناعة 19 هدفاً لزملائه، ما يبرز دوره كصانع ألعاب ومهاجم فتاك في آن واحد.
ويأتي هذا الرقم ليعزز مكانة كين كأحد أعظم المحترفين الأجانب في تاريخ الكرة الألمانية، حيث واصل تحطيم الأرقام بمعدل مساهمة بلغت تقريباً 1.28 هدف في المباراة الواحدة. 
بهذا الإنجاز، يثبت قائد "الأسود الثلاثة" أنه الصفقة الأنجح في تاريخ النادي البافاري الحديث، مواصلاً رحلة البحث عن الألقاب الجماعية معززة بأرقام فردية تجعل كسر رقمه مستقبلاً أمراً في غاية الصعوبة.



هاري كين يكتب التاريخ مع بايرن ميونيخ

