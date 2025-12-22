هاري كين يكتب التاريخ مع بايرن ميونيخ

محطماً الأرقام القياسية السابقة بفارق زمني شاسع

حقق الدولي الإنجليزي ، مهاجم ، إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في ، بعدما أصبح أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 100 مساهمة تهديفية (تسجيل وصناعة)، محطماً الأرقام القياسية السابقة بفارق زمني شاسع.

واحتاج القناص صاحب الـ 32 عاماً إلى 78 مباراة فقط ليتخطى حاجز المئة مساهمة، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي الذي كان مسجلاً النجم السابق آريين روبن، الذي استغرق 119 مباراة للوصول إلى الرقم ذاته.

ويعكس هذا الفارق (41 مباراة) حجم الهيمنة التهديفية التي فرضها كين منذ وصوله إلى قلعة " " في صيف 2023.

وتوزعت مساهمات كين المئوية بين تسجيل 81 هدفاً وصناعة 19 هدفاً لزملائه، ما يبرز دوره كصانع ألعاب ومهاجم فتاك في آن واحد.

ويأتي هذا الرقم ليعزز مكانة كين كأحد أعظم المحترفين الأجانب في تاريخ ، حيث واصل تحطيم الأرقام بمعدل مساهمة بلغت تقريباً 1.28 هدف في المباراة الواحدة.

بهذا الإنجاز، يثبت قائد "الأسود الثلاثة" أنه الصفقة الأنجح في تاريخ النادي البافاري الحديث، مواصلاً رحلة البحث عن الألقاب الجماعية معززة بأرقام فردية تجعل كسر رقمه مستقبلاً أمراً في غاية الصعوبة.







