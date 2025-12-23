إلغاء مباراة ميلان وكومو في أستراليا رسميّا

أُسدل الستار على مشروع نقل مباراة في الدوري الإيطالي
بين ميلان
وكومو إلى مدينة بيرث الأسترالية، بعدما أعلنت رابطة الدوري وحكومة ولاية أستراليا الغربية
إلغاء الخطة التي كانت ستجعل اللقاء أول مباراة رسمية لدوري أوروبي
تُقام خارج حدود بلدها.
وبحسب بيان لرئيس الرابطة إتسيو سيمونيلي، جاء القرار بعد تصاعد طلبات اعتبرها غير مقبولة وصلت في الساعات الأخيرة
من قبل الاتحاد
الآسيوي لكرة القدم
عبر الاتحاد الأسترالي، ما جعل تنفيذ المباراة في بيرث مستحيلًا في موعدها المقرر يوم 8 شباط - فبراير.
وكانت الخطة قد اكتسبت زخمًا لأنها ترتبط بظرف تنظيمي خاص، فملعب سان سيرو في ميلان لن يكون متاحًا لاستضافة المباراة بسبب استضافة المدينة حفل افتتاح أولمبياد ميلانو - كورتينا الشتوي، فيما كانت الموافقة قد صدرت من الاتحاد الإيطالي، ونالت المباراة ضوءًا أخضر على مضض من الاتحاد الأوروبي
في وقت سابق.
وتشير المعطيات إلى أن العائق الأبرز تمثّل في شروط الاتحاد الآسيوي، ومن بينها ما يتصل بملف تعيين طاقم التحكيم، إلى جانب اعتبارات مالية ومضاعفات لحظية رفعت مستوى المخاطر التنظيمية.