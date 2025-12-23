فيديو - لامين يامال يطلق قناته على يوتيوب

افتتح نجم برشلونة
الشاب لامين يامال
قناته الرسمية على يوتيوب
، وبدأها بفيديو لافت حمل عنوان “House Tour”، اصطحب فيه المتابعين في جولة داخل منزله، كاشفًا عن تفاصيل حياته اليومية، ومُستعرضًا الجوائز والكؤوس التي حققها رغم صغر سنه.
الفيديو حظي بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث لفت الأنظار أسلوب يامال العفوي والبسيط، إضافة إلى الطريقة التي قدّم بها إنجازاته دون مبالغة.
الجولة أظهرت جانبًا شخصيًا من اللاعب بعيدًا عن أجواء الملاعب والضغوط الإعلامية، ما قرّبه أكثر من جماهيره، خاصة فئة الشباب
.
ومن التفاصيل التي نالت إعجاب المتابعين، ظهور يامال مرتديًا قميص منتخب كولومبيا
الخاص بلويس دياز، في لقطة فسّرها الكثيرون كإشارة تقدير واحترام لأحد نجوم اللعبة.