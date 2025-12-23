فيديو - لامين يامال يطلق قناته على يوتيوب

🚨🇪🇸 Lamine Yamal opened his own channel and kicked it off with a ‘HOUSE TOUR,’ showing off all his trophies…



And rocking the Luis Díaz Colombia jersey. Top. 😅📷🇪🇸pic.twitter.com/aMZBOiURsn — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) December 22, 2025

افتتح نجم الشاب قناته الرسمية على ، وبدأها بفيديو لافت حمل عنوان “House Tour”، اصطحب فيه المتابعين في جولة داخل منزله، كاشفًا عن تفاصيل حياته اليومية، ومُستعرضًا الجوائز والكؤوس التي حققها رغم صغر سنه.الفيديو حظي بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث لفت الأنظار أسلوب يامال العفوي والبسيط، إضافة إلى الطريقة التي قدّم بها إنجازاته دون مبالغة.الجولة أظهرت جانبًا شخصيًا من اللاعب بعيدًا عن أجواء الملاعب والضغوط الإعلامية، ما قرّبه أكثر من جماهيره، خاصة فئة .ومن التفاصيل التي نالت إعجاب المتابعين، ظهور يامال مرتديًا قميص منتخب الخاص بلويس دياز، في لقطة فسّرها الكثيرون كإشارة تقدير واحترام لأحد نجوم اللعبة.