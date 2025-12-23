الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - لامين يامال يطلق قناته على يوتيوب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - لامين يامال يطلق قناته على يوتيوب
A-
A+

كرة القدم

2025-12-23 | 00:17
فيديو - لامين يامال يطلق قناته على يوتيوب

افتتح نجم برشلونة الشاب قناته الرسمية على يوتيوب

افتتح نجم برشلونة الشاب لامين يامال قناته الرسمية على يوتيوب، وبدأها بفيديو لافت حمل عنوان “House Tour”، اصطحب فيه المتابعين في جولة داخل منزله، كاشفًا عن تفاصيل حياته اليومية، ومُستعرضًا الجوائز والكؤوس التي حققها رغم صغر سنه.
الفيديو حظي بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث لفت الأنظار أسلوب يامال العفوي والبسيط، إضافة إلى الطريقة التي قدّم بها إنجازاته دون مبالغة. 
الجولة أظهرت جانبًا شخصيًا من اللاعب بعيدًا عن أجواء الملاعب والضغوط الإعلامية، ما قرّبه أكثر من جماهيره، خاصة فئة الشباب.
ومن التفاصيل التي نالت إعجاب المتابعين، ظهور يامال مرتديًا قميص منتخب كولومبيا الخاص بلويس دياز، في لقطة فسّرها الكثيرون كإشارة تقدير واحترام لأحد نجوم اللعبة. 



مقالات ذات صلة

لامين يامال يزيح كيليان مبابي عن عرش أوروبي
2025-12-11

لامين يامال يزيح كيليان مبابي عن عرش أوروبي

لامين يامال يكتب تاريخا جديدا للهدّافين الشباب
2025-12-10

لامين يامال يكتب تاريخا جديدا للهدّافين الشباب

خطوبة والد لامين يامال بين التهنئة والانتقاد
2025-11-07

خطوبة والد لامين يامال بين التهنئة والانتقاد

لامين يامال ينتقل إلى قصر بيكيه وشاكيرا بعد انفصاله عن نيكول
2025-11-02

لامين يامال ينتقل إلى قصر بيكيه وشاكيرا بعد انفصاله عن نيكول

فيديو - لامين يامال يطلق قناته على يوتيوب

رياضة

كرة القدم

برشلونة

لامين يامال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إلغاء مباراة ميلان وكومو في أستراليا رسميّا
ضربة موجعة: ليفربول يؤكّد غياب إيزاك الطويل

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - كاد يفقد بصره بسبب ألعاب نارية في روسيا
00:24

فيديو - كاد يفقد بصره بسبب ألعاب نارية في روسيا

خلال مباراة في الفوتسال أُقيمت في جمهورية كومي الروسية

00:24

فيديو - كاد يفقد بصره بسبب ألعاب نارية في روسيا

خلال مباراة في الفوتسال أُقيمت في جمهورية كومي الروسية

فيديو - تعرضت لإصابة قاسية لم تشعر بها بسبب الأدرينالين
00:23

فيديو - تعرضت لإصابة قاسية لم تشعر بها بسبب الأدرينالين

خلال مشاركتها في إحدى البطولات في البرازيل

00:23

فيديو - تعرضت لإصابة قاسية لم تشعر بها بسبب الأدرينالين

خلال مشاركتها في إحدى البطولات في البرازيل

مقتل صحفية ومصوّرة رياضية شابة يهزّ رومانيا
00:21

مقتل صحفية ومصوّرة رياضية شابة يهزّ رومانيا

في حادثة أثارت صدمة داخل الأوساط الكروية المحلية

00:21

مقتل صحفية ومصوّرة رياضية شابة يهزّ رومانيا

في حادثة أثارت صدمة داخل الأوساط الكروية المحلية

اخترنا لك
فيديو - كاد يفقد بصره بسبب ألعاب نارية في روسيا
00:24
فيديو - تعرضت لإصابة قاسية لم تشعر بها بسبب الأدرينالين
00:23
مقتل صحفية ومصوّرة رياضية شابة يهزّ رومانيا
00:21
إجراءات خاصة من غوارديولا في عيديّ الميلاد ورأس السنة
00:20

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025