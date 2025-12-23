الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

إجراءات خاصة من غوارديولا في عيديّ الميلاد ورأس السنة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إجراءات خاصة من غوارديولا في عيديّ الميلاد ورأس السنة
A-
A+

كرة القدم

2025-12-23 | 00:20
إجراءات خاصة من غوارديولا في عيديّ الميلاد ورأس السنة

عاد ملف الانضباط البدني خلال فترة الأعياد إلى الواجهة

عاد ملف الانضباط البدني خلال فترة الأعياد إلى الواجهة في مانشستر سيتي، بعدما كشف بيب غوارديولا عن إجراءات رقابية تتعلق بوزن اللاعبين، في خطوة تعكس حساسية المرحلة التي تتزامن عادةً مع ازدحام الروزنامة في كانون الأوّل - ديسمبر، حيث تتلاحق المباريات وتتقلّص فترات التعافي، وتزداد أهمية التفاصيل اليومية داخل غرف الملابس وخارجها.
وأوضحت تقارير صحفية أن لاعبي الفريق خضعوا لقياس الوزن قبل بدء إجازة قصيرة، على أن تتم إعادة القياس فور العودة إلى التدريبات يوم عيد الميلاد، وأن يراجع المدرب الفوارق بالكيلوغرامات بنفسه قبل حسم خياراته للمواجهة التالية.
ويرى الجهاز الفني أنّ هذا الإجراء يضمن التزامًا غذائيًا أوضح خلال أيام الراحة، ويحدّ من تأثير السهر وتبدّل الروتين على الجاهزية.
وربط غوارديولا هذا النهج مباشرةً بالاستعداد، محذرًا من أن أي لاعب يعود خارج الحالة البدنية المطلوبة قد يدفع ثمن ذلك عبر تراجع فرصه في الاختيارات.
وفي الوقت نفسه شدّد على ضرورة الحصول على "فاصل ذهني" عن كرة القدم خلال الإجازة، في محاولة للجمع بين الانضباط والراحة النفسية.



مقالات ذات صلة

لمناسبة الميلاد ورأس السنة.. إليكم عطلة الصحافة!
2025-12-19

لمناسبة الميلاد ورأس السنة.. إليكم عطلة الصحافة!

الفنانة نوال تحتفل بعيد ميلادها على المسرح والجمهور يفاجئها بهدية خاصة
2025-11-22

الفنانة نوال تحتفل بعيد ميلادها على المسرح والجمهور يفاجئها بهدية خاصة

دير القمر تلبس ثياب العيد وتطلق القرية الميلادية وتضيء شجرة الميلاد في احتفال جامع
2025-12-18

دير القمر تلبس ثياب العيد وتطلق القرية الميلادية وتضيء شجرة الميلاد في احتفال جامع

بمناسبة الأعياد.. الحجار يتخذ إجراءات لحفظ الأمن
2025-12-17

بمناسبة الأعياد.. الحجار يتخذ إجراءات لحفظ الأمن

إجراءات خاصة من غوارديولا في عيديّ الميلاد ورأس السنة

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

بيب غوارديولا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقتل صحفية ومصوّرة رياضية شابة يهزّ رومانيا
إلغاء مباراة ميلان وكومو في أستراليا رسميّا

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - كاد يفقد بصره بسبب ألعاب نارية في روسيا
00:24

فيديو - كاد يفقد بصره بسبب ألعاب نارية في روسيا

خلال مباراة في الفوتسال أُقيمت في جمهورية كومي الروسية

00:24

فيديو - كاد يفقد بصره بسبب ألعاب نارية في روسيا

خلال مباراة في الفوتسال أُقيمت في جمهورية كومي الروسية

فيديو - تعرضت لإصابة قاسية لم تشعر بها بسبب الأدرينالين
00:23

فيديو - تعرضت لإصابة قاسية لم تشعر بها بسبب الأدرينالين

خلال مشاركتها في إحدى البطولات في البرازيل

00:23

فيديو - تعرضت لإصابة قاسية لم تشعر بها بسبب الأدرينالين

خلال مشاركتها في إحدى البطولات في البرازيل

مقتل صحفية ومصوّرة رياضية شابة يهزّ رومانيا
00:21

مقتل صحفية ومصوّرة رياضية شابة يهزّ رومانيا

في حادثة أثارت صدمة داخل الأوساط الكروية المحلية

00:21

مقتل صحفية ومصوّرة رياضية شابة يهزّ رومانيا

في حادثة أثارت صدمة داخل الأوساط الكروية المحلية

اخترنا لك
فيديو - كاد يفقد بصره بسبب ألعاب نارية في روسيا
00:24
فيديو - تعرضت لإصابة قاسية لم تشعر بها بسبب الأدرينالين
00:23
مقتل صحفية ومصوّرة رياضية شابة يهزّ رومانيا
00:21
إلغاء مباراة ميلان وكومو في أستراليا رسميّا
00:18

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025