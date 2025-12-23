مقتل صحفية ومصوّرة رياضية شابة يهزّ رومانيا

في حادثة أثارت صدمة داخل الأوساط الكروية المحلية

قتلت الصحفية والمصوّرة الرياضية الرومانية مالينا ماريا غولر، البالغة 27 عامًا، في مدينة أوراديا، في حادثة أثارت صدمة داخل الأوساط الكروية المحلية وعلى منصات التواصل.

وذكرت وسائل إعلام رومانية أن الوفاة وقعت السبت بعد سقوط الفتاة من الشقة التي كانت تستأجرها، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقًا لتحديد الملابسات من دون إعلان أسباب رسمية.

وعُرفت غولر كمراسلة ومصوّرة مرتبطة بنادي إف سي بيهور أوراديا، إذ كانت من أكثر الحاضرين لمباريات الفريق، وواكبت صعوده إلى الدرجة الثانية في 2024 عبر تغطية يوميات النادي وتوثيق لحظات المباريات.

وقبل ساعات من وفاتها، نشرت مقطعًا من حفل عام تخلله تلميح مقتضب إلى طلب الوقت، ما أثار تفاعلاً بين متابعيها.

وأضافت التقارير أن ظهورها في مباريات الفريق تراجع في الأسابيع ، ما أقلق زملائها والجماهير، حيث يبدو أنها كانت متأثرة بمرض والدها من جهة وتلقيها علاجًا صحيًا من جهة أخرى.

وقال النادي في نعيه إنها رافقت الفريق خلال موسم 2023-2024 "باحترافية وتفان" وساهمت في نقل مشاعر الرحلة الرياضية عبر عدستها، فيما تدفقت رسائل التعزية من جمهور النادي وصحفيين محليين، الذين أشادوا بحسّها الإنساني وبقدرتها على سرد تفاصيل المباراة بالصورة والكلمة بدقة عالية.







