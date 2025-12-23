الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقتل صحفية ومصوّرة رياضية شابة يهزّ رومانيا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مقتل صحفية ومصوّرة رياضية شابة يهزّ رومانيا
A-
A+

كرة القدم

2025-12-23 | 00:21
مقتل صحفية ومصوّرة رياضية شابة يهزّ رومانيا

في حادثة أثارت صدمة داخل الأوساط الكروية المحلية

قتلت الصحفية والمصوّرة الرياضية الرومانية مالينا ماريا غولر، البالغة 27 عامًا، في مدينة أوراديا، في حادثة أثارت صدمة داخل الأوساط الكروية المحلية وعلى منصات التواصل.
وذكرت وسائل إعلام رومانية أن الوفاة وقعت صباح السبت بعد سقوط الفتاة من الشقة التي كانت تستأجرها، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقًا لتحديد الملابسات من دون إعلان أسباب رسمية.
وعُرفت غولر كمراسلة ومصوّرة مرتبطة بنادي إف سي بيهور أوراديا، إذ كانت من أكثر الحاضرين لمباريات الفريق، وواكبت صعوده إلى الدرجة الثانية في 2024 عبر تغطية يوميات النادي وتوثيق لحظات المباريات. 
وقبل ساعات من وفاتها، نشرت مقطعًا من حفل عام تخلله تلميح مقتضب إلى طلب الوقت، ما أثار تفاعلاً بين متابعيها.
وأضافت التقارير أن ظهورها في مباريات الفريق تراجع في الأسابيع الأخيرة، ما أقلق زملائها والجماهير، حيث يبدو أنها كانت متأثرة بمرض والدها من جهة وتلقيها علاجًا صحيًا من جهة أخرى.
وقال النادي في نعيه إنها رافقت الفريق خلال موسم 2023-2024 "باحترافية وتفان" وساهمت في نقل مشاعر الرحلة الرياضية عبر عدستها، فيما تدفقت رسائل التعزية من جمهور النادي وصحفيين محليين، الذين أشادوا بحسّها الإنساني وبقدرتها على سرد تفاصيل المباراة بالصورة والكلمة بدقة عالية.



مقالات ذات صلة

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني
2025-10-29

رحيل الفنان الشاب بهاء خليل يهزّ الوسط الفني اللبناني

مقتل 3 رياضيين أفغان في غارة باكستانية
2025-10-18

مقتل 3 رياضيين أفغان في غارة باكستانية

وزيرة الشباب والرياضة كرّمت رياضيين حققوا انجازات
2025-10-12

وزيرة الشباب والرياضة كرّمت رياضيين حققوا انجازات

بقرة تقتل لاعباً برازيلياً شاباً
2025-10-24

بقرة تقتل لاعباً برازيلياً شاباً

مقتل صحفية ومصوّرة رياضية شابة يهزّ رومانيا

رياضة

كرة القدم

مالينا ماريا غولر

إف سي بيهور أوراديا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - تعرضت لإصابة قاسية لم تشعر بها بسبب الأدرينالين
إجراءات خاصة من غوارديولا في عيديّ الميلاد ورأس السنة

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - كاد يفقد بصره بسبب ألعاب نارية في روسيا
00:24

فيديو - كاد يفقد بصره بسبب ألعاب نارية في روسيا

خلال مباراة في الفوتسال أُقيمت في جمهورية كومي الروسية

00:24

فيديو - كاد يفقد بصره بسبب ألعاب نارية في روسيا

خلال مباراة في الفوتسال أُقيمت في جمهورية كومي الروسية

فيديو - تعرضت لإصابة قاسية لم تشعر بها بسبب الأدرينالين
00:23

فيديو - تعرضت لإصابة قاسية لم تشعر بها بسبب الأدرينالين

خلال مشاركتها في إحدى البطولات في البرازيل

00:23

فيديو - تعرضت لإصابة قاسية لم تشعر بها بسبب الأدرينالين

خلال مشاركتها في إحدى البطولات في البرازيل

إجراءات خاصة من غوارديولا في عيديّ الميلاد ورأس السنة
00:20

إجراءات خاصة من غوارديولا في عيديّ الميلاد ورأس السنة

عاد ملف الانضباط البدني خلال فترة الأعياد إلى الواجهة

00:20

إجراءات خاصة من غوارديولا في عيديّ الميلاد ورأس السنة

عاد ملف الانضباط البدني خلال فترة الأعياد إلى الواجهة

اخترنا لك
فيديو - كاد يفقد بصره بسبب ألعاب نارية في روسيا
00:24
فيديو - تعرضت لإصابة قاسية لم تشعر بها بسبب الأدرينالين
00:23
إجراءات خاصة من غوارديولا في عيديّ الميلاد ورأس السنة
00:20
إلغاء مباراة ميلان وكومو في أستراليا رسميّا
00:18

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025