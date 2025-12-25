سقط من ارتفاع 70 متراً .. مقتل مروّع للاعب ألماني

لقي لاعب كرة قدم الألماني السابق سيباستيان هيرتنر، 34 عاماً، مصرعه بطريقة صادمة، حين كان يقضي إجازة مع زوجته في منتجع سافين كوك في جبال دورميتور في الجبل الاسود.
فقد تعطلت إحدى عربات التلفريك بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انفصالها عن الحبل، وسقوطها على الجهة التي كان يجلس فيها هيرتنر، ليسقط بدوره أمام عينيّ زوجته عن ارتفاع قدّر بنحو 70 مترا.
لقى هيرتنر حتفه في الحال، فيما علقت زوجته داخل العربة، قبل أن تنقذها فرق الطوارئ
وهي مصابة بكسر في ساقها وبرضوض في الرأس، فيما بقي ثلاث سوّاح آخرين عالقين في المصعد لعدة ساعات قبل تدخل فرق الإنقاذ.
بدأ هيرتنر مسيرته الكروية عام 2009 مع شتوتغارت
، ثم انتقل الى رديف شالكه عام 2012، ومنه بعد عام واحد إلى ميونيخ
1860، ولعب في دوري
الدرجة الثانية الألماني مع عدة أندية من بينها إرتسغبيرغه آوه ودارمشتات 98، ثم لعب لأندية أخرى في الدرجات الأدنى.
لعب الراحل هيرتنر في مركز قلب الدفاع، وخاض ما مجموعه 19 مباراة دولية مع منتخبات ألمانيا
للفئات العمرية.