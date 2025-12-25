مقتل لاعب خلال المباراة والسبب "سحر" لا يُصدّق

لفظ أنفاسه أثناء نقله إلى المستشفى

أعلن البوروندي عن وفاة إغيرانيزا جيريك، "ليه غيبير دو لاك"، الناشط في الدرجة الثانية، أثناء المباراة مع ضيفه "إل إل بي أماسيبيري نيفر غيف أب" على أرضية ملعب المركز الفني الوطني في نغاجار.

وسقط إيمي جيريك مغشياً عليه فتدخل الطاقم الطبي في الملعب، لكنه لفظ أنفاسه أثناء نقله إلى المستشفى.

ونقلت وسائل إعلام محلية شهادات صادمة من زملائه في الفريق، حيث أكدت أن إغيرانيزا فقد وعيه نتيجة اختناق حاد، بعد ابتلاعه لعملة معدنية كان يخفيها في فمه.

ويُعد ذلك نوعاً من طقوس السحر الجالب للتوفيق والحماية، وهي ممارسة محظورة تماما في لوائح البوروندية، شأنها شأن جميع الطقوس التي تندرج تحت مسمى "الفودو".





