الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقتل لاعب خلال المباراة والسبب "سحر" لا يُصدّق

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مقتل لاعب خلال المباراة والسبب &quot;سحر&quot; لا يُصدّق
A-
A+

كرة القدم

2025-12-25 | 03:45
مقتل لاعب خلال المباراة والسبب "سحر" لا يُصدّق

لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى المستشفى

أعلن الاتحاد البوروندي لكرة القدم عن وفاة إغيرانيزا إيمي جيريك، لاعب نادي "ليه غيبير دو لاك"، الناشط في دوري الدرجة الثانية، أثناء المباراة مع ضيفه "إل إل بي أماسيبيري نيفر غيف أب" على أرضية ملعب المركز الفني الوطني في نغاجار.
وسقط إيمي جيريك مغشياً عليه فتدخل الطاقم الطبي في الملعب، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى المستشفى.
ونقلت وسائل إعلام محلية شهادات صادمة من زملائه في الفريق، حيث أكدت أن إغيرانيزا فقد وعيه نتيجة اختناق حاد، بعد ابتلاعه لعملة معدنية كان يخفيها في فمه.
ويُعد ذلك نوعاً من طقوس السحر الجالب للتوفيق والحماية، وهي ممارسة محظورة تماما في لوائح كرة القدم البوروندية، شأنها شأن جميع الطقوس التي تندرج تحت مسمى "الفودو".


مقالات ذات صلة

مقتل لاعب إسباني بسبب "شظية زجاج"
2025-10-29

مقتل لاعب إسباني بسبب "شظية زجاج"

حروق مروّعة للاعب ناشئ والسبب "مزحة"
2025-10-07

حروق مروّعة للاعب ناشئ والسبب "مزحة"

فيديو - حادثة غريبة … إصابة لاعب قبل انطلاق المباراة بثوانٍ
2025-12-08

فيديو - حادثة غريبة … إصابة لاعب قبل انطلاق المباراة بثوانٍ

مقتل لاعب كرة صالات لم يتجاوز العشرين عاماً
2025-12-15

مقتل لاعب كرة صالات لم يتجاوز العشرين عاماً

مقتل لاعب خلال المباراة والسبب "سحر" لا يُصدّق

رياضة

كرة القدم

الاتحاد البوروندي

إغيرانيزا إيمي جيريك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سقط من ارتفاع 70 متراً .. مقتل مروّع للاعب ألماني
فيديو - نادٍ يحقق أول لقب كبير في تاريخه

اقرأ ايضا في كرة القدم

نادي "سانتا كلوز" في موطن بابا نويل
03:50

نادي "سانتا كلوز" في موطن بابا نويل

يلعب في الدرجة الخامسة من سُلم كرة القدم المحلية

03:50

نادي "سانتا كلوز" في موطن بابا نويل

يلعب في الدرجة الخامسة من سُلم كرة القدم المحلية

فيديو – نجم يوفنتوس يطلق مؤسسته الخيرية لإلهام الأطفال
03:49

فيديو – نجم يوفنتوس يطلق مؤسسته الخيرية لإلهام الأطفال

حضر الحفل عدد من زملاء اللاعب في يوفنتوس

03:49

فيديو – نجم يوفنتوس يطلق مؤسسته الخيرية لإلهام الأطفال

حضر الحفل عدد من زملاء اللاعب في يوفنتوس

فيديو - حارس المرمى غادر الملعب بعدما تلقى هدفين !!
03:48

فيديو - حارس المرمى غادر الملعب بعدما تلقى هدفين !!

سُجّلت يوم أمس الأربعاء حلقة نادرة في كرة القدم

03:48

فيديو - حارس المرمى غادر الملعب بعدما تلقى هدفين !!

سُجّلت يوم أمس الأربعاء حلقة نادرة في كرة القدم

اخترنا لك
نادي "سانتا كلوز" في موطن بابا نويل
03:50
فيديو – نجم يوفنتوس يطلق مؤسسته الخيرية لإلهام الأطفال
03:49
فيديو - حارس المرمى غادر الملعب بعدما تلقى هدفين !!
03:48
سقط من ارتفاع 70 متراً .. مقتل مروّع للاعب ألماني
03:47

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025