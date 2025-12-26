رياض محـرز يكتب رقما قياسيا قاريا

دخل قائد منتخب سجلّ كأس أمم إفريقيا (AFCON) من بابٍ جديد، بعدما أصبح أكبر لاعبٍ سنا يسجّل ثنائية في مباراة واحدة ضمن تاريخ البطولة، إثر قيادته منتخب بلاده للفوز على (3-0) في افتتاح مشوار الجزائر ضمن .

وحقق محرز هذا الإنجاز بعمر 34 عامًا و306 يومًا، ليتجاوز الرقم السابق الذي ظلّ صامدًا لسنوات طويلة، والمسجّل زياد الطلمقاني الذي كان عمره 34 عامًا و282 يومًا عندما أحرز ثنائية أمام توغو في نسخة 1998.

وفي المباراة نفسها، نقلت وكالة عن محرز تأكيده أن هدفيه لم يكونا ردًا على الانتقادات، مشددًا على أن تركيزه منصبّ على مساعدة الجزائر على تقديم بطولة قوية.

ورفعت هذه الثنائية رصيد محرز في نهائيات إلى 8 أهداف، ليعزز موقعه كأكثر لاعبٍ جزائري تسجيلًا في تاريخ مشاركات المنتخب بالبطولة.







