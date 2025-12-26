الأخبار
رياض محـرز يكتب رقما قياسيا قاريا

رياض محـرز يكتب رقما قياسيا قاريا
كرة القدم

2025-12-26 | 00:54
رياض محـرز يكتب رقما قياسيا قاريا

دخل قائد منتخب الجزائر رياض محرز سجلّ كأس أمم إفريقيا

دخل قائد منتخب الجزائر رياض محرز سجلّ كأس أمم إفريقيا (AFCON) من بابٍ جديد، بعدما أصبح أكبر لاعبٍ سنا يسجّل ثنائية في مباراة واحدة ضمن تاريخ البطولة، إثر قيادته منتخب بلاده للفوز على السودان (3-0) في افتتاح مشوار الجزائر ضمن المجموعة الخامسة.
وحقق محرز هذا الإنجاز بعمر 34 عامًا و306 يومًا، ليتجاوز الرقم السابق الذي ظلّ صامدًا لسنوات طويلة، والمسجّل باسم التونسي زياد الطلمقاني الذي كان عمره 34 عامًا و282 يومًا عندما أحرز ثنائية أمام توغو في نسخة 1998.
وفي المباراة نفسها، نقلت وكالة رويترز عن محرز تأكيده أن هدفيه لم يكونا ردًا على الانتقادات، مشددًا على أن تركيزه منصبّ على مساعدة الجزائر على تقديم بطولة قوية.
ورفعت هذه الثنائية رصيد محرز في نهائيات كأس الأمم إلى 8 أهداف، ليعزز موقعه كأكثر لاعبٍ جزائري تسجيلًا في تاريخ مشاركات المنتخب بالبطولة. 



رياضة

كرة القدم

منتخب الجزائر

رياض محرز

كأس أمم إفريقيا

