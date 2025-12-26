سينيسي يضغط للانتقال شتاءً وبرشلونة يضع شرطا واحدا

اللاعب منفتح على الانتقال إلى فورا

فتح اسم المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي، لاعب بورنموث، باب التكهنات في سوق الثاني - يناير، بعدما أشارت تقارير إسبانية إلى أنّ اللاعب منفتح على الانتقال إلى فورًا إذا وصل عرض رسمي.

ووفق ما أوردته تقارير صحفيّة كتالونيّة، فإنّ المشكلة الأساسيّة تكمن في موقف النادي الكتالوني الذي لا يخطّط لدفع رسوم انتقال للاعب يمكنه الحصول على توقيعه مجانًا بعد أشهر قليلة.

ويمتدّ عقد سينيسي (28 عامًا) حتّى 30 حزيران - 2026، ما يعني أنّ دخوله الفترة من عقده خلال الموسم يتيح له التفاوض على اتفاق مبدئي لاحقًا إذا لم يحدث تجديد.

وفي حين أنّ بورنموث يفضّل بيع اللاعب شتاءً لضمان عائد بدل خسارته مجانًا، يدرس برشلونة، في ظلّ اعتبارات مالية وتسجيل اللاعبين، خيارات أقلّ كلفة في قلب الدفاع، مثل الإعارة أو حل قصير المدى حتى نهاية الموسم.

وبين خيار التحرّك الفوري وخيار الانتظار للصيف، يبقى الملفّ مرتبطًا بالسعر الذي يطلبه بورنموث، وبمدى حاجة برشلونة لتعزيز الدفاع بعد إصابة أندرياس كريستنسن في الركبة.

ومن المنتظر أن يحسم النادي الكتالوني أولوياته بعد اجتماع مرتقب بين المدرب هانسي والمدير الرياضي ديكو لمراجعة اللاعبين الذين من الممكن التعاقد معهم في الدفاع، حيث طُرحت أسماء أخرى بينها ناثان آكي.







