4 آب "الحقيقة الضائعة"
سينيسي يضغط للانتقال شتاءً وبرشلونة يضع شرطا واحدا

سينيسي يضغط للانتقال شتاءً وبرشلونة يضع شرطا واحدا
كرة القدم

2025-12-26 | 00:54
سينيسي يضغط للانتقال شتاءً وبرشلونة يضع شرطا واحدا

اللاعب منفتح على الانتقال إلى برشلونة فورا

فتح اسم المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي، لاعب بورنموث، باب التكهنات في سوق كانون الثاني - يناير، بعدما أشارت تقارير إسبانية إلى أنّ اللاعب منفتح على الانتقال إلى برشلونة فورًا إذا وصل عرض رسمي.
ووفق ما أوردته تقارير صحفيّة كتالونيّة، فإنّ المشكلة الأساسيّة تكمن في موقف النادي الكتالوني الذي لا يخطّط لدفع رسوم انتقال للاعب يمكنه الحصول على توقيعه مجانًا بعد أشهر قليلة.
ويمتدّ عقد سينيسي (28 عامًا) حتّى 30 حزيران - يونيو 2026، ما يعني أنّ دخوله الفترة الأخيرة من عقده خلال الموسم يتيح له التفاوض على اتفاق مبدئي لاحقًا إذا لم يحدث تجديد.
وفي حين أنّ بورنموث يفضّل بيع اللاعب شتاءً لضمان عائد مالي بدل خسارته مجانًا، يدرس برشلونة، في ظلّ اعتبارات مالية وتسجيل اللاعبين، خيارات أقلّ كلفة في قلب الدفاع، مثل الإعارة أو حل قصير المدى حتى نهاية الموسم. 
وبين خيار التحرّك الفوري وخيار الانتظار للصيف، يبقى الملفّ مرتبطًا بالسعر الذي يطلبه بورنموث، وبمدى حاجة برشلونة لتعزيز الدفاع بعد إصابة أندرياس كريستنسن في الركبة.
ومن المنتظر أن يحسم النادي الكتالوني أولوياته بعد اجتماع مرتقب بين المدرب هانسي فليك والمدير الرياضي ديكو لمراجعة اللاعبين الذين من الممكن التعاقد معهم في الدفاع، حيث طُرحت أسماء أخرى بينها ناثان آكي.



سينيسي يضغط للانتقال شتاءً وبرشلونة يضع شرطا واحدا

كأس العرب - قطر 2025: أرقام مذهلة لنسخة تاريخية
03:58

كأس العرب - قطر 2025: أرقام مذهلة لنسخة تاريخية

استقطبت كأس العرب - قطر 2025 اهتماماً واسع النطاق

03:58

كأس العرب - قطر 2025: أرقام مذهلة لنسخة تاريخية

استقطبت كأس العرب - قطر 2025 اهتماماً واسع النطاق

ذكرى مباراة الميلاد الشهيرة في الحرب العالمية الأولى قبل 111 عاماً
01:11

ذكرى مباراة الميلاد الشهيرة في الحرب العالمية الأولى قبل 111 عاماً

شهدت الحرب العالمية الأولى لحظة استثنائية

01:11

ذكرى مباراة الميلاد الشهيرة في الحرب العالمية الأولى قبل 111 عاماً

شهدت الحرب العالمية الأولى لحظة استثنائية

تقارير عن اعتذار هبة أبوك لأشرف حكيمي بعد تجديد عقده
01:10

تقارير عن اعتذار هبة أبوك لأشرف حكيمي بعد تجديد عقده

تصرفت بناءً على مشورة أصدقاء وانفعالات عاطفية

01:10

تقارير عن اعتذار هبة أبوك لأشرف حكيمي بعد تجديد عقده

تصرفت بناءً على مشورة أصدقاء وانفعالات عاطفية

