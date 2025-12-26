نونو مينديز .. 16 لقبا بعمر 23 عاما فقط!

واصل الظهير نونو مينديز ترسيخ مكانته

واصل الظهير نونو مينديز ترسيخ مكانته كأحد أكثر لاعبي جيله حصدًا للألقاب، بعدما بلغ رصيده 16 بطولة كبرى مع الأندية والمنتخب وهو في عمر 23 عامًا، وفق سجله التتويجي بين سبورتينغ لشبونة وباريس ومنتخب البرتغال.

وحقق مينديز أولى بطولاته مع سبورتينغ بثلاثية محلية شملت الدوري البرتغالي وكأس الرابطة والسوبر البرتغالي، قبل انتقاله إلى حيث تضاعفت حصيلته سريعًا.

فعلى الصعيد الفرنسي، أحرز مينديز مع 4 ألقاب للدوري ولقبين لكأس و3 ألقاب لكأس السوبر الفرنسي، إلى جانب تتويجات قارية وعالمية تمثلت في والسوبر وكأس القارات للأندية.

أما دوليًا، فأكمل النجم البرتغالي الصورة بقيادته البرتغال إلى لقب الأمم الأوروبية، بعدما كان من أبرز نجوم الأدوار النهائية ونال إشادة رسمية من للعبة.





