نونو مينديز .. 16 لقبا بعمر 23 عاما فقط!

كرة القدم

2025-12-26 | 00:58
واصل الظهير البرتغالي نونو مينديز ترسيخ مكانته كأحد أكثر لاعبي جيله حصدًا للألقاب، بعدما بلغ رصيده 16 بطولة كبرى مع الأندية والمنتخب وهو في عمر 23 عامًا، وفق سجله التتويجي بين سبورتينغ لشبونة وباريس سان جيرمان ومنتخب البرتغال.
وحقق مينديز أولى بطولاته مع سبورتينغ بثلاثية محلية شملت الدوري البرتغالي وكأس الرابطة والسوبر البرتغالي، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان حيث تضاعفت حصيلته سريعًا.
فعلى الصعيد الفرنسي، أحرز مينديز مع باريس 4 ألقاب للدوري ولقبين لكأس فرنسا و3 ألقاب لكأس السوبر الفرنسي، إلى جانب تتويجات قارية وعالمية تمثلت في دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية. 
أما دوليًا، فأكمل النجم البرتغالي الصورة بقيادته البرتغال إلى لقب دوري الأمم الأوروبية، بعدما كان من أبرز نجوم الأدوار النهائية ونال إشادة رسمية من الاتحاد الأوروبي للعبة.


رياضة

كرة القدم

نونو مينديز

سبورتينغ لشبونة

باريس سان جيرمان

منتخب البرتغال

