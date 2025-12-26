ليفربول وولفرهامبتون وخطوة وفاء لجوتا في أنفيلد

في لفتة إنسانية تحمل بعدًا رمزيًا كبيرًا، ذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن نجليّ الراحل ، دينيس ودوارتي، سيشاركان ضمن مراسم ما قبل انطلاق مباراة أمام ولفرهامبتون، يوم غد السبت، عبر مرافقة أطفال يوم المباراة عند دخولهم أرض .

وتأتي المبادرة في أول مواجهة تجمع الناديين في الدوري الإنجليزي منذ وفاة ، الذي ارتدى قميص ولفرهامبتون بين عامي 2017 و2020 قبل انتقاله إلى ليفربول، وستكون مواجهة السبت المباراة الأولى التي تجمع بين نادييه السابقين بعد رحيله في 3 - يوليو 2025.

وفي سياق الاستعداد للمباراة، أشارت تغطيات صحفية إلى أن اللقاء يحمل طابعًا عاطفيًا لدى جمهور الفريقين، مع توقع أن تُخصص لحظات تكريم داخل الملعب بالنظر إلى أثر جوتا لدى الناديين.







