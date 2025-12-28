غرق قارب يودي بحياة مدرب وأطفاله

أعلن وفاة كرة قدم وثلاثة من أطفاله بعد غرق قارب سياحي في مياه مضطربة قبالة ، في حادث وقع خلال رحلة عائلية.

وذكر النادي أن هو مارتين، مدرب فريق للسيدات "ب"، وأن عمليات البحث والإنقاذ تواصلت بعد الحادث للعثور على المفقودين.

وبحسب المعلومات المتداولة، كان القارب يقلّ 11 شخصًا عندما غرق يوم الجمعة في مضيق بادار قرب وجهة لابوان باجو السياحية، وسط أمواج عاتية قُدّر ارتفاعها بنحو 3 أمتار.

وأكد إنريكي أورتونو، مدير مطعم في فالنسيا يُدعى “إل كوسو ديل مار”، أن زوجة فرناندو، أندريا، وابنتهما الصغرى (وتبلغ 7 أعوام) نجتا، في حين فُقد الأطفال الثلاثة الآخرون، (12 عامًا)، وكيكي (10 أعوام)، وماتيو (9 أعوام).

وكان فرناندو مارتين، البالغ 44 عامًا، قد تولّى تدريب فريق فالنسيا للسيدات "ب" مع بداية هذا العام، فيما جرى إنقاذ 4 من أفراد الطاقم ومرشد سياحي إلى جانب ناجيين من السائحين الإسبان.






