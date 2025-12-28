الأخبار
غرق قارب يودي بحياة مدرب وأطفاله

غرق قارب يودي بحياة مدرب وأطفاله
كرة القدم

2025-12-27 | 23:34
غرق قارب يودي بحياة مدرب وأطفاله

أعلن فالنسيا وفاة مدرب كرة قدم وثلاثة من أطفاله

أعلن نادي فالنسيا الإسباني وفاة مدرب كرة قدم وثلاثة من أطفاله بعد غرق قارب سياحي في مياه مضطربة قبالة إندونيسيا، في حادث وقع خلال رحلة عائلية. 
وذكر النادي أن الضحية هو فرناندو مارتين، مدرب فريق فالنسيا للسيدات "ب"، وأن عمليات البحث والإنقاذ تواصلت بعد الحادث للعثور على المفقودين.
وبحسب المعلومات المتداولة، كان القارب يقلّ 11 شخصًا عندما غرق يوم الجمعة في مضيق جزيرة بادار قرب وجهة لابوان باجو السياحية، وسط أمواج عاتية قُدّر ارتفاعها بنحو 3 أمتار.
وأكد إنريكي أورتونو، مدير مطعم في فالنسيا يُدعى “إل كوسو ديل مار”، أن زوجة فرناندو، أندريا، وابنتهما الصغرى (وتبلغ 7 أعوام) نجتا، في حين فُقد الأطفال الثلاثة الآخرون، إيليا (12 عامًا)، وكيكي (10 أعوام)، وماتيو (9 أعوام).
وكان فرناندو مارتين، البالغ 44 عامًا، قد تولّى تدريب فريق فالنسيا للسيدات “ب” مع بداية هذا العام، فيما جرى إنقاذ 4 من أفراد الطاقم ومرشد سياحي إلى جانب ناجيين من السائحين الإسبان.


