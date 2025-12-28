تهمة قضائية تلاحق كارول ... نحو السجن

في قضية قد تفضي إلى عقوبة بالسجن

وُجّهت إلى المهاجم الدولي الإنكليزي السابق أندي كارول تهمة خرق أمر منع التعرّض، في قضية قد تفضي إلى عقوبة بالسجن إذا ثبتت الإدانة، وفق ما أوردته وسائل إعلام بريطانية نقلًا عن بيان للشرطة.

وبحسب ما نُسب إلى شرطة ، فإن أندرو كارول أوقف في 27 - أبريل 2025 عقب وصوله إلى مطار ستانستد، على أن تتصل الوقائع المزعومة بحادثة تعود إلى آذار - من العام نفسه.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب السابق مُدرج للمثول أمام محكمة تشيلمسفورد الجزئية يوم 30 الأوّل - ديسمبر 2025.

ولا تتضمن التغطيات تفاصيل إضافية عن مضمون أمر منع التعرّض أو أطرافه، في ظل قيود النشر المعتادة على قضايا من هذا النوع.

وفي الإطار القانوني العام، تُعامل مخالفة أوامر “منع التعرّض” في وويلز كجريمة جنائية، ويصل الحد للعقوبة إلى 5 سنوات سجنًا عند الإدانة على سبيل الاتهام.

ويُعد كارول من الأسماء التي خاضت تجارب بارزة في ، بعدما لعب سابقًا لأندية من بينها وليفربول ووست هام، كما سبق أن مثل منتخب إنكلترا على المستوى الدولي.







