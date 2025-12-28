تهمة قضائية تلاحق كارول ... نحو السجن

وُجّهت إلى المهاجم الدولي الإنكليزي السابق أندي كارول تهمة خرق أمر منع التعرّض، في قضية قد تفضي إلى عقوبة بالسجن إذا ثبتت الإدانة، وفق ما أوردته وسائل إعلام بريطانية نقلًا عن بيان للشرطة.
وبحسب ما نُسب إلى شرطة إسيكس
، فإن أندرو كارول أوقف في 27 نيسان
- أبريل 2025 عقب وصوله إلى مطار ستانستد، على أن تتصل الوقائع المزعومة بحادثة تعود إلى آذار - مارس
من العام نفسه.
وأشارت التقارير إلى أن اللاعب السابق مُدرج للمثول أمام محكمة تشيلمسفورد الجزئية يوم 30 كانون
الأوّل - ديسمبر 2025.
ولا تتضمن التغطيات تفاصيل إضافية عن مضمون أمر منع التعرّض أو أطرافه، في ظل قيود النشر المعتادة على قضايا من هذا النوع.
وفي الإطار القانوني العام، تُعامل مخالفة أوامر “منع التعرّض” في إنكلترا
وويلز كجريمة جنائية، ويصل الحد الأقصى
للعقوبة إلى 5 سنوات سجنًا عند الإدانة على سبيل الاتهام.
ويُعد كارول من الأسماء التي خاضت تجارب بارزة في كرة القدم الإنكليزية
، بعدما لعب سابقًا لأندية من بينها نيوكاسل
وليفربول ووست هام، كما سبق أن مثل منتخب إنكلترا على المستوى الدولي.