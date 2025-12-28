الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

تهمة قضائية تلاحق كارول ... نحو السجن

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تهمة قضائية تلاحق كارول ... نحو السجن
A-
A+

كرة القدم

2025-12-27 | 23:35
تهمة قضائية تلاحق كارول ... نحو السجن

في قضية قد تفضي إلى عقوبة بالسجن

وُجّهت إلى المهاجم الدولي الإنكليزي السابق أندي كارول تهمة خرق أمر منع التعرّض، في قضية قد تفضي إلى عقوبة بالسجن إذا ثبتت الإدانة، وفق ما أوردته وسائل إعلام بريطانية نقلًا عن بيان للشرطة.
وبحسب ما نُسب إلى شرطة إسيكس، فإن أندرو كارول أوقف في 27 نيسان - أبريل 2025 عقب وصوله إلى مطار ستانستد، على أن تتصل الوقائع المزعومة بحادثة تعود إلى آذار - مارس من العام نفسه.
وأشارت التقارير إلى أن اللاعب السابق مُدرج للمثول أمام محكمة تشيلمسفورد الجزئية يوم 30 كانون الأوّل - ديسمبر 2025.
ولا تتضمن التغطيات تفاصيل إضافية عن مضمون أمر منع التعرّض أو أطرافه، في ظل قيود النشر المعتادة على قضايا من هذا النوع. 
وفي الإطار القانوني العام، تُعامل مخالفة أوامر “منع التعرّض” في إنكلترا وويلز كجريمة جنائية، ويصل الحد الأقصى للعقوبة إلى 5 سنوات سجنًا عند الإدانة على سبيل الاتهام. 
ويُعد كارول من الأسماء التي خاضت تجارب بارزة في كرة القدم الإنكليزية، بعدما لعب سابقًا لأندية من بينها نيوكاسل وليفربول ووست هام، كما سبق أن مثل منتخب إنكلترا على المستوى الدولي.



مقالات ذات صلة

أزمة جديدة تلاحق رحمة محسن بعد بلاغ يتهمها بنشر محتوى غير لائق
2025-10-30

أزمة جديدة تلاحق رحمة محسن بعد بلاغ يتهمها بنشر محتوى غير لائق

الداخلية تلاحق الاعلامية العراقية آية خليل بتهمة نشر مواد مخلة بالآداب العامة
2025-10-27

الداخلية تلاحق الاعلامية العراقية آية خليل بتهمة نشر مواد مخلة بالآداب العامة

نادي تركي يلاحق لاعبه قضائياً بعد هروبه المفاجئ إلى البرازيل
2025-11-28

نادي تركي يلاحق لاعبه قضائياً بعد هروبه المفاجئ إلى البرازيل

شائعات الوفاة تلاحق عايدة رياض وهي ترد
2025-12-25

شائعات الوفاة تلاحق عايدة رياض وهي ترد

تهمة قضائية تلاحق كارول ... نحو السجن

رياضة

كرة القدم

أندي كارول

ليفربول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لجنة حكّام إسبانيا تعترف بـ10 أخطاء
غرق قارب يودي بحياة مدرب وأطفاله

اقرأ ايضا في كرة القدم

نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة
23:43

نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة

شهدت كرة القدم الألمانية حالة فريدة من نوعها

23:43

نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة

شهدت كرة القدم الألمانية حالة فريدة من نوعها

حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه
23:42

حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه

تحدث حارس مرمى فيردر بريمن عن تجربته الفريدة في اليابان

23:42

حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه

تحدث حارس مرمى فيردر بريمن عن تجربته الفريدة في اليابان

كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا
23:41

كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا

يبدو برشلونة مطمئناً إلى مستقبله عبر أكاديمية "لا ماسيا"

23:41

كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا

يبدو برشلونة مطمئناً إلى مستقبله عبر أكاديمية "لا ماسيا"

اخترنا لك
نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة
23:43
حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه
23:42
كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا
23:41
فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات
23:40

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025