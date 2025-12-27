الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
ابن عم روبيرتو فيرمينو يخطو أولى خطواته مع أتلتيك بلباو

ابن عم روبيرتو فيرمينو يخطو أولى خطواته مع أتلتيك بلباو
كرة القدم

2025-12-27 | 03:49
ابن عم روبيرتو فيرمينو يخطو أولى خطواته مع أتلتيك بلباو

بدأ يشارك مع الفريق الأول لنادي أتلتيك بلباو الإسباني

عرف عشاق كرة القدم عن قرب ابن عم النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، اللاعب الشاب سيلتون سانشيز، البالغ من العمر 18 عامًا، والذي بدأ يشارك مع الفريق الأول لنادي أتلتيك بلباو الإسباني.
اللاعب الواعد أظهر قدراته الفنية في التدريبات والمباريات التحضيرية، ما أهلّه للحصول على فرصة الظهور مع الفريق الرئيسي.
وخلال هذا الموسم، تمكن سانشيز من خوض أولى مبارياته الرسمية في الدوري الإسباني (لا ليغا)، كما شارك في دوري أبطال أوروبا، في خطوة مهمة تثبت أنه يسير على خطى ابن عمه في عالم كرة القدم الاحترافية. 
وتراقب الجماهير الإسبانية والإعلام المحلي عن كثب تطوره، معتبرين ظهوره المبكر علامة واعدة لمستقبله الرياضي.
تأتي قصة سيلتون سانشيز لتضيف بُعدًا عائليًا للرياضة، حيث يشترك مع فيرمينو في الموهبة والطموح، ويبرز كأحد اللاعبين الشباب الذين قد يتركون بصمة واضحة في كرة القدم الأوروبية خلال السنوات المقبلة، مع تشجيع كبير من الجماهير التي ترى فيه خليفة محتمل لعائلة رياضية مميزة.


