لجنة حكّام إسبانيا تعترف بـ10 أخطاء

أقرّت اللجنة الفنية بوجود 10 أخطاء تحكيمية “واضحة”

أقرّت اللجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الإسباني بوجود 10 أخطاء تحكيمية “واضحة” ارتبطت بتقنية حكم الفيديو المساعد خلال ، ضمن 51 مباراة جرى تناولها بالمراجعة عبر برنامج مرئي رسمي يقدّم شروحات للحالات المثيرة للجدل ويعرض تبرير القرار وفق مواد التحكيم والبروتوكولات المعتمدة.

وبحسب الحصيلة المنشورة، تتوزع الأخطاء بين قرارات أثّرت في احتساب أهداف أو تقييم مخالفات داخل منطقة الجزاء أو تطبيق إجراءات متعلقة بإيقاف اللعب في حالات محددة، ما يعكس أن جزءًا من الإشكال لا يرتبط بالتقدير فقط، بل أحيانًا بسوء تطبيق البروتوكول أو بزاوية المراجعة وتوقيت التدخل.

ووفق قراءة تستند إلى الأخطاء المعترف بها ضمن هذه العيّنة من 51 مباراة فقط، برز أتلتيكو وبرشلونة ضمن الأندية التي صبّت بعض القرارات الخاطئة لمصلحتها، في حين ظهر بوصفه الأكثر تضررًا سلبًا بين الأندية داخل الحصيلة نفسها.

ويأتي هذا الإقرار في إطار توجه نحو قدر أكبر من الشفافية عبر شرح اللقطات للرأي العام، لكنه أعاد في الوقت نفسه فتح الجدل حول آلية اختيار الحالات المعروضة، ومعايير تصنيف “الخطأ”، وحدود تأثير تقنية الفيديو على المنافسة.







