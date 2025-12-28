الأخبار
كوفنتري بقيادة لامبارد يعادل رقما تاريخيّا

كوفنتري بقيادة لامبارد يعادل رقما تاريخيّا
كرة القدم

2025-12-27 | 23:37
كوفنتري بقيادة لامبارد يعادل رقما تاريخيّا

عادل كوفنتري سيتي رقمًا نادرًا في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي

عادل كوفنتري سيتي بقيادة فرانك لامبارد رقمًا نادرًا في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي، بعدما أصبح ثاني فريق في تاريخ المسابقة يتجاوز حاجزي 50 نقطة و50 هدفًا عند منتصف الموسم. 
وبحسب الأرقام، بلغ رصيد كوفنتري عند “نقطة المنتصف” (المباراة 23 من أصل 46) 51 نقطة، مقابل 54 هدفًا، وهو إنجاز لم يتحقق سابقًا في هذا الإطار الزمني إلا مرة واحدة مع وولفرهامبتون في موسم 2008-2009.
وجاء تثبيت كوفنتري لهذا الرقم عقب فوزه على سوانزي سيتي (1-0) في “بوكسينغ داي” يوم 26 كانون الأوّل - ديسمبر 2025، بفضل هدف إيفرون مايسون-كلارك قبل نهاية الشوط الأول بقليل، ووسّع الانتصار الفارق في الصدارة إلى 8 نقاط، مع حفاظ الفريق على مساره القوي في سباق الصعود.
وبينما يواصل لامبارد التركيز على إدارة النسق وتدوير الجهد في فترة مزدحمة، تعكس حصيلة النقاط والأهداف حتى منتصف الموسم قدرة فريقه على الجمع بين الفاعلية الهجومية والاستمرارية، في مؤشر مبكر على جدّية المنافسة على العودة إلى الدوري الممتاز.


رياضة

كرة القدم

كوفنتري سيتي

فرانك لامبارد

