فيديو - فان دايك يلاعب أبناء جوتا

فيديو - فان دايك يلاعب أبناء جوتا
كرة القدم

2025-12-27 | 23:38
فيديو - فان دايك يلاعب أبناء جوتا

شهد ملعب أنفيلد لقطة لافتة قبل فوز ليفربول على وولفرهامبتون

شهد ملعب أنفيلد لقطة لافتة قبل فوز ليفربول على وولفرهامبتون (2-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز، حين ظهر قائد الريدز فيرجيل فان دايك وهو يلاعب بالكرة ابنيّ ديوغو جوتا على أرضية الملعب، في مشهد إنساني سبق انطلاق اللقاء الذي جمع ناديَي اللاعب الراحل السابقين.
وشارك ابنا جوتا، دينيس ودوارتي، بالإضافة إلى أطفال آخرين ضمن الماسكوت قبل المباراة، ورافقا اللاعبين عند الدخول، قبل أن يلتقطا لحظات لعب مع فان دايك أمام المدرجات، بينما تابعت العائلة المشهد من محيط أرض الملعب
وتزامنت اللقطة مع تحية جماهيرية مشتركة من مشجعي ليفربول وولفرهامبتون داخل الملعب، في إطار لفتات تكريم شهدتها أجواء المباراة، وأشاد بها مدرب ليفربول آرني سلوت بوصفها مثالًا على احترام جماهيري “خاص” وتضامن واضح مع عائلة اللاعب.
وتحوّل ظهور فان دايك مع طفلي جوتا إلى مادة تداول واسعة على منصّات التواصل، باعتباره رسالة دعم رمزية من غرفة ملابس ليفربول، تُبرز أن لحظات ما قبل صافرة البداية قد تحمل أحيانًا تأثيرًا يتجاوز كرة القدم نفسها.



مقالات ذات صلة

فيديو - أرنولد وتشابي في ذكرى ديوغو جوتا
2025-11-04

فيديو - أرنولد وتشابي في ذكرى ديوغو جوتا

فيديو - جماهير ريال بيتيس ترسم البسمة على وجوه الأطفال
2025-12-24

فيديو - جماهير ريال بيتيس ترسم البسمة على وجوه الأطفال

فجوة لبنان المالية.. ماذا ينتظركم؟ ( فيديو )
2025-12-17

فجوة لبنان المالية.. ماذا ينتظركم؟ ( فيديو )

ليفربول وولفرهامبتون وخطوة وفاء لجوتا في أنفيلد
2025-12-26

ليفربول وولفرهامبتون وخطوة وفاء لجوتا في أنفيلد

رياضة

كرة القدم

ليفربول

ولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي الممتاز

الريدز

فيرجيل فان دايك

ديوغو جوتا

فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات
كوفنتري بقيادة لامبارد يعادل رقما تاريخيّا

نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة
23:43

نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة

شهدت كرة القدم الألمانية حالة فريدة من نوعها

23:43

نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة

شهدت كرة القدم الألمانية حالة فريدة من نوعها

حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه
23:42

حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه

تحدث حارس مرمى فيردر بريمن عن تجربته الفريدة في اليابان

23:42

حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه

تحدث حارس مرمى فيردر بريمن عن تجربته الفريدة في اليابان

كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا
23:41

كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا

يبدو برشلونة مطمئناً إلى مستقبله عبر أكاديمية "لا ماسيا"

23:41

كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا

يبدو برشلونة مطمئناً إلى مستقبله عبر أكاديمية "لا ماسيا"

نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة
23:43
حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه
23:42
كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا
23:41
فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات
23:40

