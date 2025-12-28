الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات
A-
A+

كرة القدم

2025-12-27 | 23:40
فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات

جاءت اللقطات بعد تعادل السنغال (1-1) مع جمهورية الكونغو الديمقراطية

تداولت منصّات رياضية خلال الساعات الماضية مقاطع تُظهر عددًا من مشجعي منتخب السنغال وهم يبقون في المدرجات في كأس أمم إفريقيا، لجمع المخلفات وتنظيف أماكن جلوسهم، في لفتة لاقت إشادة واسعة على وسائل التواصل.
وجاءت اللقطات بعد تعادل منتخب السنغال (1-1) مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ ظهر المشجعون يحملون أكياسًا سوداء ويجمعون النفايات بدل مغادرة الملعب فورًا، ما يُبرز سلوكًا جماعيًا منظمًا يخفّف العبء على عمال النظافة، ويعكس صورة إيجابية عن ثقافة التشجيع خارج حدود النتيجة داخل الملعب.
وتأتي هذه الواقعة لتعيد إلى الواجهة سلوكًا سبق أن ارتبط بجماهير السنغال في محطات سابقة؛ إذ وثّقت تقارير خلال كأس العالم 2018 قيام مشجعين سنغاليين بتنظيف مدرجاتهم بعد المباريات، في مشهد قورن حينها أيضًا بجماهير اليابان.



مقالات ذات صلة

فيديو - جماهير بولونيا تُشعل المدرّجات
2025-11-07

فيديو - جماهير بولونيا تُشعل المدرّجات

فيديو - تحالف جماهيري قديم يلوّن مدرجات شالكة
2025-12-15

فيديو - تحالف جماهيري قديم يلوّن مدرجات شالكة

فيديو - هدف من منتصف الملعب يشعل المدرجات
2025-12-21

فيديو - هدف من منتصف الملعب يشعل المدرجات

فيديو - جماهير فلامنغو تسلقت الجبل لمشاهدة النهائي
2025-12-01

فيديو - جماهير فلامنغو تسلقت الجبل لمشاهدة النهائي

فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات

رياضة

كرة القدم

منتخب السنغال

كأس أمم إفريقيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا
فيديو - فان دايك يلاعب أبناء جوتا

اقرأ ايضا في كرة القدم

نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة
23:43

نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة

شهدت كرة القدم الألمانية حالة فريدة من نوعها

23:43

نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة

شهدت كرة القدم الألمانية حالة فريدة من نوعها

حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه
23:42

حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه

تحدث حارس مرمى فيردر بريمن عن تجربته الفريدة في اليابان

23:42

حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه

تحدث حارس مرمى فيردر بريمن عن تجربته الفريدة في اليابان

كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا
23:41

كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا

يبدو برشلونة مطمئناً إلى مستقبله عبر أكاديمية "لا ماسيا"

23:41

كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا

يبدو برشلونة مطمئناً إلى مستقبله عبر أكاديمية "لا ماسيا"

اخترنا لك
نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة
23:43
حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه
23:42
كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا
23:41
فيديو - فان دايك يلاعب أبناء جوتا
23:38

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025