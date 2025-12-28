فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات

Senegal fans cleaning the stadium after the match... Pure class. 🇸🇳



Respect! 👏pic.twitter.com/dFuOq39ZaS — Viralitity (@Viralitity) December 27, 2025

تداولت منصّات رياضية خلال الساعات الماضية مقاطع تُظهر عددًا من مشجعي منتخب السنغال وهم يبقون في المدرجات في كأس أمم إفريقيا، لجمع المخلفات وتنظيف أماكن جلوسهم، في لفتة لاقت إشادة على وسائل التواصل.وجاءت اللقطات بعد تعادل منتخب السنغال (1-1) مع ، إذ ظهر المشجعون يحملون أكياسًا سوداء ويجمعون النفايات بدل مغادرة الملعب فورًا، ما يُبرز سلوكًا جماعيًا منظمًا يخفّف العبء على عمال النظافة، ويعكس صورة إيجابية عن ثقافة التشجيع خارج حدود النتيجة داخل الملعب.وتأتي هذه الواقعة لتعيد إلى الواجهة سلوكًا سبق أن ارتبط بجماهير السنغال في محطات سابقة؛ إذ وثّقت تقارير خلال 2018 قيام مشجعين سنغاليين بتنظيف مدرجاتهم بعد المباريات، في قورن حينها أيضًا بجماهير .