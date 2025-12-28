كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا

يبدو مطمئناً إلى مستقبله عبر أكاديمية "لا ماسيا"

يبدو مطمئناً إلى مستقبله عبر أكاديمية "لا ماسيا"، حيث تتقدّم مواهب نحو الفريق الأول، ويأتي على رأسهم إبريما تونكارا، الذي يصفه بعض المتابعين بـ"لامين يامال الجديد".

اللاعب مولود في غامبيا ويحمل الجنسية ، وقد تألق مع منتخب إسبانيا تحت 17 عاما، مسجلًا هدفين ومقدما تمريرة حاسمة في مباراتين.

ويتميز اللاعب الشاب بإمكانات بدنية قوية، وتطور واضح في فهمه للعبة، فهو أعسر، يجيد التحكم القريب ويملك تسديدة قوية، كما يستطيع اللعب جناحا أو في وسط الملعب، وشارك بالفعل في للشباب.

وفي الخط الهجومي نفسه، لمع الجناح الواعد سما نوموكو من مواليد 2008 تحت إشراف بيليتي مع "بارسا أتلتيك"، قبل أن يتعرض لإصابة خطرة في الركبة اليمنى أمام آينتراخت فرانكفورت، حيث يتوقع غيابه قرابة 12 شهرًا بعد تمزق الصليبي الأمامي وتضرر الغضروفين في الركبة نفسها.

وعلى مستوى فريق الأول، يلمع بيدرو رودريغيز القادم من غرناطة، الذي يفضّل اللعب محورًا دفاعيًا أو لاعب وسط، فيما يخطط برشلونة لمناقشة تمديد عقده الممتد حتى 2027 وسط متابعة من أندية إنجليزية وفرنسية وإيطالية.

كما أقنع الظهير الأيمن تشافي إسبارت هانسي ، إذ اندمج مع تدريبات الفريق الأول وتلقى استدعاءات عدة، قبل أن تبعده إصابة في الرباط الجانبي للركبة اليمنى بين 8 و10 أسابيع.





