الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كل ما تريد معرفته عن &quot;يامال الجديد&quot; في لا ماسيا
A-
A+

كرة القدم

2025-12-27 | 23:41
كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا

يبدو برشلونة مطمئناً إلى مستقبله عبر أكاديمية "لا ماسيا"

يبدو برشلونة مطمئناً إلى مستقبله عبر أكاديمية "لا ماسيا"، حيث تتقدّم مواهب جديدة نحو الفريق الأول، ويأتي على رأسهم إبريما تونكارا، الذي يصفه بعض المتابعين بـ"لامين يامال الجديد".
اللاعب مولود في غامبيا ويحمل الجنسية الإسبانية، وقد تألق مع منتخب إسبانيا تحت 17 عاما، مسجلًا هدفين ومقدما تمريرة حاسمة في مباراتين.
ويتميز اللاعب الشاب بإمكانات بدنية قوية، وتطور واضح في فهمه للعبة، فهو أعسر، يجيد التحكم القريب ويملك تسديدة قوية، كما يستطيع اللعب جناحا أو في وسط الملعب، وشارك بالفعل في دوري أبطال أوروبا للشباب.
وفي الخط الهجومي نفسه، لمع الجناح الواعد سما نوموكو من مواليد 2008 تحت إشراف بيليتي مع "بارسا أتلتيك"، قبل أن يتعرض لإصابة خطرة في الركبة اليمنى أمام آينتراخت فرانكفورت، حيث يتوقع غيابه قرابة 12 شهرًا بعد تمزق الرباط الصليبي الأمامي وتضرر الغضروفين في الركبة نفسها.
وعلى مستوى فريق الشباب الأول، يلمع بيدرو رودريغيز القادم من غرناطة، الذي يفضّل اللعب محورًا دفاعيًا أو لاعب وسط، فيما يخطط برشلونة لمناقشة تمديد عقده الممتد حتى 2027 وسط متابعة من أندية إنجليزية وفرنسية وإيطالية.
كما أقنع الظهير الأيمن تشافي إسبارت هانسي فليك، إذ اندمج مع تدريبات الفريق الأول وتلقى استدعاءات عدة، قبل أن تبعده إصابة في الرباط الجانبي للركبة اليمنى بين 8 و10 أسابيع.


مقالات ذات صلة

العد التنازلي نحو لقب الـ MLS بدأ: كل ما يجب معرفته عن الأدوار الإقصائية
2025-10-19

العد التنازلي نحو لقب الـ MLS بدأ: كل ما يجب معرفته عن الأدوار الإقصائية

"إسرائيل لا تريد اغتيال وفيق صفا" (فيديو)
2025-10-04

"إسرائيل لا تريد اغتيال وفيق صفا" (فيديو)

البابا لا يريد "مسيحيين" فاسدين (فيديو)
2025-12-02

البابا لا يريد "مسيحيين" فاسدين (فيديو)

الرئيس الفنزويلي لاميركا: "لا نريد سلام العبيد"!
2025-12-02

الرئيس الفنزويلي لاميركا: "لا نريد سلام العبيد"!

كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا

رياضة

كرة القدم

برشلونة

لا ماسيا

إبريما تونكارا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه
فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات

اقرأ ايضا في كرة القدم

نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة
23:43

نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة

شهدت كرة القدم الألمانية حالة فريدة من نوعها

23:43

نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة

شهدت كرة القدم الألمانية حالة فريدة من نوعها

حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه
23:42

حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه

تحدث حارس مرمى فيردر بريمن عن تجربته الفريدة في اليابان

23:42

حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه

تحدث حارس مرمى فيردر بريمن عن تجربته الفريدة في اليابان

فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات
23:40

فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات

جاءت اللقطات بعد تعادل السنغال (1-1) مع جمهورية الكونغو الديمقراطية

23:40

فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات

جاءت اللقطات بعد تعادل السنغال (1-1) مع جمهورية الكونغو الديمقراطية

اخترنا لك
نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة
23:43
حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه
23:42
فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات
23:40
فيديو - فان دايك يلاعب أبناء جوتا
23:38

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025