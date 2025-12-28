الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه
A-
A+

كرة القدم

2025-12-27 | 23:42
حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه

تحدث حارس مرمى فيردر بريمن عن تجربته الفريدة في اليابان

تحدث حارس مرمى نادي فيردر بريمن الألماني، ميو باكهاوس، عن تجربته الفريدة في اليابان، حيث نشأ لفترة من حياته. 
وقال باكهاوس إن اليابان لا يمكن مقارنتها بأي دولة أخرى في العالم، مشيرًا إلى أدب السكان ودقتهم في المواعيد، وزحمة الحركة في المدن الكبرى.
وأشار ميو إلى الأماكن الهادئة مثل منطقة جبل فوجي، حيث الطبيعة الساحرة والسكينة، ما يعكس التباين المذهل بين صخب المدينة وجمال الطبيعة.
وذكر باكهاوس أنه وُلد في مدينة مونشنغلادباخ الألمانية، لكن عائلته انتقلت إلى اليابان عندما كان في عمر عام تقريبًا. 
وعاشت الأسرة في مدينة كوافاسي الواقعة بين طوكيو ويوكوهاما، وسط صخب متروبوليس ضخم، ما جعله يعتبر الحياة هناك طبيعية بالنسبة له حينها، لكنه بات يرى اليابان بشكل مختلف ومميز بعد مغادرته.
وعن علاقاته الحالية باليابان، قال باكهاوس إنه ما زال يحتفظ بروابط قوية هناك سواء مع العائلة أو الأصدقاء أو المعلمين السابقين، مضيفًا أنه دائمًا ما يشعر بالسعادة عند العودة إلى البلاد التي تحمل ذكريات طفولته، مؤكّدًا أن التجربة تركت أثرًا عميقًا في شخصيته وطريقة نظره للحياة.


مقالات ذات صلة

فيديو - حارس مرمى يصدّ 3 كرات مذهلة
2025-10-26

فيديو - حارس مرمى يصدّ 3 كرات مذهلة

مأساة حارس مرمى سنغالي شاب
2025-10-20

مأساة حارس مرمى سنغالي شاب

مقتل حارس مرمى أثناء مباراة في إسبانيا
2025-09-30

مقتل حارس مرمى أثناء مباراة في إسبانيا

فيديو - هدف تاريخي مذهل لحارس مرمى كندا
2025-11-01

فيديو - هدف تاريخي مذهل لحارس مرمى كندا

حارس مرمى فيردر بريمن يشارك ذكرياته عن اليابان ومسقط رأسه

رياضة

كرة القدم

فيردر بريمن

ميو باكهاوس

اليابان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة
كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا

اقرأ ايضا في كرة القدم

نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة
23:43

نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة

شهدت كرة القدم الألمانية حالة فريدة من نوعها

23:43

نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة

شهدت كرة القدم الألمانية حالة فريدة من نوعها

كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا
23:41

كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا

يبدو برشلونة مطمئناً إلى مستقبله عبر أكاديمية "لا ماسيا"

23:41

كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا

يبدو برشلونة مطمئناً إلى مستقبله عبر أكاديمية "لا ماسيا"

فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات
23:40

فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات

جاءت اللقطات بعد تعادل السنغال (1-1) مع جمهورية الكونغو الديمقراطية

23:40

فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات

جاءت اللقطات بعد تعادل السنغال (1-1) مع جمهورية الكونغو الديمقراطية

اخترنا لك
نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة
23:43
كل ما تريد معرفته عن "يامال الجديد" في لا ماسيا
23:41
فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات
23:40
فيديو - فان دايك يلاعب أبناء جوتا
23:38

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025