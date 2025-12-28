نادي ألماني ينفرد بفريق كامل يحمل نفس لقب العائلة

شهدت كرة القدم الألمانية حالة
فريدة من نوعها في إحدى الدوريات الأدنى، حيث تبين أن عدد كبير من لاعبي فريق واحد يحملون لقب العائلة نفسه (كورتانوفيتش).
هذه الظاهرة
النادرة أثارت دهشة الجماهير والإعلام، وجعلت نادي دي جيه كيه فلورشيم محط اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعي كرة القدم في ألمانيا
وخارجها.
وينافس نادي دي جيه كيه فلورشيم الثاني، في الدرجات الأدنى للهواة، دوري
الدرجة الرابعة ماين تاونوس، وهو لم يشتهر بتعاقده مع نجم، بل بامتلاكه جميع لاعبيه تقريبا بنفس اللقب: كورتانوفيتش، وفي طليعتهم المدرب واللاعب هاريس
كورتانوفيتش.