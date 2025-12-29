رحيل "مايسترو" نادي النجمة ومنتخب لبنان حسن عبود

لعب "المايسترو" إلى جانب الكبار في نادي ومنتخب

غيّب الموت النجم الكبير حسن عبود، بعد صراعٍ مع المرض، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل التشييع الذي سيقام في بلدته الجنوبية عربصاليم.

لعب "المايسترو" عبود إلى جانب الكبار في نادي ومنتخب ، "الملك" حاطوم و"الغزال" الخطيب ومحمود وحسن شاتيلا وسواهم.

قضى معظم مسيرته في نادي النجمة، ثم في الإخاء عالي، حيث أطرب الجمهور بتمريراته السحرية، وكان رفيق جيل نجوم في والهومنتمن والصفاء والراسينغ والرياضة والأدب وسواهم أكثال وعمر الإدلبي وغسان ابو وعلي صبرا وطوني جريج ونهرا حبيقة وعادل بيسار.





