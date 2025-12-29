الأخبار
رحيل "مايسترو" نادي النجمة ومنتخب لبنان حسن عبود

رحيل "مايسترو" نادي النجمة ومنتخب لبنان حسن عبود
كرة القدم

2025-12-29 | 01:22
رحيل "مايسترو" نادي النجمة ومنتخب لبنان حسن عبود

لعب "المايسترو" إلى جانب الكبار في نادي النجمة ومنتخب لبنان

غيّب الموت النجم الكبير حسن عبود، بعد صراعٍ مع المرض، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل التشييع الذي سيقام في بلدته الجنوبية عربصاليم.
لعب "المايسترو" عبود إلى جانب الكبار في نادي النجمة ومنتخب لبنان، "الملك" محمد حاطوم و"الغزال" جمال الخطيب ومحمود وحسن شاتيلا وسواهم.
قضى معظم مسيرته في نادي النجمة، ثم في الإخاء الأهلي عالي، حيث أطرب الجمهور بتمريراته السحرية، وكان رفيق جيل نجوم كرة القدم اللبنانية في الأنصار والهومنتمن والصفاء والراسينغ والرياضة والأدب وسواهم أكثال حسين فرحات وعمر الإدلبي وغسان ابو دياب وعلي صبرا وطوني جريج ونهرا حبيقة وعادل بيسار.


