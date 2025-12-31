فيديو - نجم ولفرهامبتون يتحدث عن معاناته مع "التأتأة"

"I can communicate not just with words but with actions"



Wolves' Joao Gomes joined us on Sign Up - Into Football to discuss communication on the pitch 🙏 pic.twitter.com/1L5WXLAFtN — Football on TNT Sports (@footballontnt) December 23, 2025

تحدّث البرازيلي ، لاعب وسط ولفرهامبتون، عن معاناته من التأتأة وكيف ينعكس ذلك على تواصله اليومي داخل وخارج الملعب، وذلك خلال ظهور مصوّر نُشر عبر منصّات TNT Sports ضمن برنامج “Sign Up – Into Football”.وقال إن يصبح أكبر عندما يكون بعيدًا عن الملعب، موضحًا أن إيقاع اللعب السريع يساعده على التعبير بصورة أسهل أثناء المباريات.وأضاف أنه يعتمد على وسائل تواصل بديلة، مثل الإيماءات ولغة الجسد، للتفاهم مع زملائه عند الحاجة، معتبرًا أن التواصل في لا يقتصر على الكلمات فقط بل يشمل الأفعال داخل أرض الملعب.وشدد لاعب ولفرهامبتون في رسالته على أن الصعوبات الفردية لا يجب أن تتحول إلى عائق أمام تحقيق الأهداف، موجّهًا رسالة دعم للذين يواجهون تحديات مشابهة، مؤكدًا أن بيئة الملعب تمنحه شعورًا بأن الجميع يفهمه حتى عندما لا تسعفه الكلمات.