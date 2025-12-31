الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - نجم ولفرهامبتون يتحدث عن معاناته مع "التأتأة"

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - نجم ولفرهامبتون يتحدث عن معاناته مع &quot;التأتأة&quot;
A-
A+

كرة القدم

2025-12-31 | 00:47
فيديو - نجم ولفرهامبتون يتحدث عن معاناته مع "التأتأة"

التحدي يصبح أكبر بكثير خارج الملعب

تحدّث البرازيلي جواو جوميز، لاعب وسط ولفرهامبتون، عن معاناته من التأتأة وكيف ينعكس ذلك على تواصله اليومي داخل وخارج الملعب، وذلك خلال ظهور مصوّر نُشر عبر منصّات TNT Sports ضمن برنامج “Sign Up – Into Football”.
وقال جوميز إن التحدي يصبح أكبر عندما يكون بعيدًا عن الملعب، موضحًا أن إيقاع اللعب السريع يساعده على التعبير بصورة أسهل أثناء المباريات. 
وأضاف أنه يعتمد على وسائل تواصل بديلة، مثل الإيماءات ولغة الجسد، للتفاهم مع زملائه عند الحاجة، معتبرًا أن التواصل في كرة القدم لا يقتصر على الكلمات فقط بل يشمل الأفعال داخل أرض الملعب.
وشدد لاعب ولفرهامبتون في رسالته على أن الصعوبات الفردية لا يجب أن تتحول إلى عائق أمام تحقيق الأهداف، موجّهًا رسالة دعم للذين يواجهون تحديات مشابهة، مؤكدًا أن بيئة الملعب تمنحه شعورًا بأن الجميع يفهمه حتى عندما لا تسعفه الكلمات.





مقالات ذات صلة

فضل راجع؟.. صحافي يتحدث عن ضمانات (فيديو)
2025-10-07

فضل راجع؟.. صحافي يتحدث عن ضمانات (فيديو)

تامر حسني يتحدث عن صعوبات حياته ويستعرض ذكرياته مع الفقر
2025-10-04

تامر حسني يتحدث عن صعوبات حياته ويستعرض ذكرياته مع الفقر

في غزة.. عاد الشتاء وعادت المعاناة (فيديو)
2025-11-15

في غزة.. عاد الشتاء وعادت المعاناة (فيديو)

بهاء الحريري يتحدث عن العلاقة الجديدة مع دمشق.. وصحافي يشرح واقع "الحريرية السياسية"
2025-10-11
Play

بهاء الحريري يتحدث عن العلاقة الجديدة مع دمشق.. وصحافي يشرح واقع "الحريرية السياسية"

فيديو - نجم ولفرهامبتون يتحدث عن معاناته مع "التأتأة"

رياضة

كرة القدم

جواو جوميز

ولفرهامبتون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مركز تسوّق يثير الجدل بفكرة مبتكرة للرجال
لاعب إيطالي يتعرّض للطعن ويصارع من أجل حياته

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - مركز تسوّق يثير الجدل بفكرة مبتكرة للرجال
01:39

فيديو - مركز تسوّق يثير الجدل بفكرة مبتكرة للرجال

بينما تتجول الزوجات أو الصديقات في المتاجر لشراء الهدايا

01:39

فيديو - مركز تسوّق يثير الجدل بفكرة مبتكرة للرجال

بينما تتجول الزوجات أو الصديقات في المتاجر لشراء الهدايا

لاعب إيطالي يتعرّض للطعن ويصارع من أجل حياته
00:46

لاعب إيطالي يتعرّض للطعن ويصارع من أجل حياته

تعرّض للطعن خلال اعتداء نفذته مجموعة من الشبان

00:46

لاعب إيطالي يتعرّض للطعن ويصارع من أجل حياته

تعرّض للطعن خلال اعتداء نفذته مجموعة من الشبان

إسبانيول يمنع رموز برشلونة ويشدّد أمن الديربي
00:45

إسبانيول يمنع رموز برشلونة ويشدّد أمن الديربي

فرض إسبانيول قيودًا مشددة على جماهير ديربي كتالونيا أمام برشلونة

00:45

إسبانيول يمنع رموز برشلونة ويشدّد أمن الديربي

فرض إسبانيول قيودًا مشددة على جماهير ديربي كتالونيا أمام برشلونة

اخترنا لك
فيديو - مركز تسوّق يثير الجدل بفكرة مبتكرة للرجال
01:39
لاعب إيطالي يتعرّض للطعن ويصارع من أجل حياته
00:46
إسبانيول يمنع رموز برشلونة ويشدّد أمن الديربي
00:45
منتخب أوغندا بثلاثة حراس في 15 دقيقة
00:44

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025