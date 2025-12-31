لاعب إيطالي يتعرّض للطعن ويصارع من أجل حياته

تعرّض للطعن خلال اعتداء نفذته مجموعة من الشبان

أدخل برونو بيتروني، وهو لاعب كرة قدم إيطالي يبلغ 18 عامًا، يلعب لنادي أونيوني سبورتيفا أنغري 1927 في الدرجة الخامسة ، إلى العناية المركزة في بعد تعرّضه للطعن خلال اعتداء نفذته مجموعة من الشبان، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وبحسب التفاصيل، طُعن بيتروني مرتين في البطن والجانب مساء الجمعة الفائت، إثر قيل إنه اندلع بسبب "نظرة زائدة"، ونُقل على وجه إلى المستشفى حيث وُضع تحت المراقبة في قسم العناية الفائقة.

ونقلت والدته دوروتيا أنها تمكنت من زيارة ابنها وتقبيله، قائلة إنه ضغط على يدها ليطمئنها ثم سألها بصمت عمّا إذا كان سيتمكن من اللعب مجددًا.

وبحلول مساء السبت، سلّم 5 أنفسهم للشرطة، واعترف فتى عمره 15 عامًا بتوجيه الطعنتين، بينما أقرّ 4 آخرون بالمشاركة في الاعتداء، كما قالت الشرطة إنها ضبطت السكين خلال تفتيش القاصر، الذي أبلغ المحققين أنّ خلافًا سابقًا وقع قبل أسبوع.

وأُرسل 4 مشتبهين إلى مركز احتجاز للأحداث، فيما أُفرج عن خامس مع تسجيل محضر، وتوجيه تهم الشروع في القتل، وأضافت التقارير أن المشتبهين الخمسة بلا سوابق، وحالة بيتروني لا تزال حرجة.

ويلعب بيتروني في مركز صانع الألعاب (رقم 10) بدوري "إتشيلينتسا"، وسبق أن شارك في الدرجة الثالثة بعمر 16 عامًا.







