فيديو - مركز تسوّق يثير الجدل بفكرة مبتكرة للرجال

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي
فيديو من أحد مراكز التسوّق، حيث ظهر ما يسمى بـ"منطقة الاستراحة للرجال"، وهي تضم شاشة تلفاز كبيرة مخصصة لعرض مباريات كرة القدم
للآباء والأزواج والأصدقاء، بينما تتجول زوجاتهم أو صديقاتهم في المتاجر لشراء الهدايا خلال موسم الأعياد.
وتحوّل المكان إلى حديث المواقع والمنصات الرقمية، حيث اعتبره البعض فكرة مبتكرة تُضفي جوًا من الراحة والمتعة على تجربة التسوّق الطويلة، بينما رأى آخرون أنها "حيلة ذكية" من المركز التجاري
لإبقاء العائلة لأطول وقت ممكن داخل المول وزيادة المبيعات.
ورغم اختلاف الآراء، حصدت الفكرة تفاعلًا واسعًا، مع مطالبات بتطبيقها في مراكز تجارية أخرى حول العالم
، خاصة في الفترات التي تتزامن مع المباريات الكبرى أو مواسم التسوّق والخصومات.