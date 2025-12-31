فيديو - مركز تسوّق يثير الجدل بفكرة مبتكرة للرجال

𝗧𝗥𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚: This shopping center has gone viral for adding a TV in the store for husbands/boyfriends to watch football as their wives/girlfriends shop for the holidays.



Every store needs to implement this ASAP 😅 pic.twitter.com/seqgp3AhER — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) December 31, 2025

انتشر على فيديو من أحد مراكز التسوّق، حيث ظهر ما يسمى بـ"منطقة الاستراحة للرجال"، وهي تضم شاشة تلفاز كبيرة مخصصة لعرض مباريات للآباء والأزواج والأصدقاء، بينما تتجول زوجاتهم أو صديقاتهم في المتاجر لشراء الهدايا خلال موسم الأعياد.وتحوّل المكان إلى حديث المواقع والمنصات الرقمية، حيث اعتبره البعض فكرة مبتكرة تُضفي جوًا من الراحة والمتعة على تجربة التسوّق الطويلة، بينما رأى آخرون أنها "حيلة ذكية" من لإبقاء العائلة لأطول وقت ممكن داخل المول وزيادة المبيعات.ورغم اختلاف الآراء، حصدت الفكرة تفاعلًا واسعًا، مع مطالبات بتطبيقها في مراكز تجارية أخرى حول ، خاصة في الفترات التي تتزامن مع المباريات الكبرى أو مواسم التسوّق والخصومات.