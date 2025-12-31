الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - مركز تسوّق يثير الجدل بفكرة مبتكرة للرجال

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مركز تسوّق يثير الجدل بفكرة مبتكرة للرجال
A-
A+

كرة القدم

2025-12-31 | 01:39
فيديو - مركز تسوّق يثير الجدل بفكرة مبتكرة للرجال

بينما تتجول الزوجات أو الصديقات في المتاجر لشراء الهدايا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من أحد مراكز التسوّق، حيث ظهر ما يسمى بـ"منطقة الاستراحة للرجال"، وهي تضم شاشة تلفاز كبيرة مخصصة لعرض مباريات كرة القدم للآباء والأزواج والأصدقاء، بينما تتجول زوجاتهم أو صديقاتهم في المتاجر لشراء الهدايا خلال موسم الأعياد.
وتحوّل المكان إلى حديث المواقع والمنصات الرقمية، حيث اعتبره البعض فكرة مبتكرة تُضفي جوًا من الراحة والمتعة على تجربة التسوّق الطويلة، بينما رأى آخرون أنها "حيلة ذكية" من المركز التجاري لإبقاء العائلة لأطول وقت ممكن داخل المول وزيادة المبيعات.
ورغم اختلاف الآراء، حصدت الفكرة تفاعلًا واسعًا، مع مطالبات بتطبيقها في مراكز تجارية أخرى حول العالم، خاصة في الفترات التي تتزامن مع المباريات الكبرى أو مواسم التسوّق والخصومات.



مقالات ذات صلة

فكرة مُبتكرة: سانتياغو برنابيو مساحة احتفالية في الميلاد
2025-10-31

فكرة مُبتكرة: سانتياغو برنابيو مساحة احتفالية في الميلاد

فيديو - ماتيو لاهوث يثير جدلاً واسعاً بعد الكلاسيكو
2025-10-26

فيديو - ماتيو لاهوث يثير جدلاً واسعاً بعد الكلاسيكو

سامر المصري يثير الجدل بتصريحه عن كندا حنا: ما بعرفها !
2025-12-07

سامر المصري يثير الجدل بتصريحه عن كندا حنا: ما بعرفها !

ياسر جلال يثير الجدل بعد حديثه عن الجيـ ـش الجزائري في مهرجان وهران الدولي
2025-11-09

ياسر جلال يثير الجدل بعد حديثه عن الجيـ ـش الجزائري في مهرجان وهران الدولي

فيديو - مركز تسوّق يثير الجدل بفكرة مبتكرة للرجال

رياضة

كرة القدم

مواقع التواصل الاجتماعي

منطقة الاستراحة للرجال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - نجم ولفرهامبتون يتحدث عن معاناته مع "التأتأة"

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - نجم ولفرهامبتون يتحدث عن معاناته مع "التأتأة"
00:47

فيديو - نجم ولفرهامبتون يتحدث عن معاناته مع "التأتأة"

التحدي يصبح أكبر بكثير خارج الملعب

00:47

فيديو - نجم ولفرهامبتون يتحدث عن معاناته مع "التأتأة"

التحدي يصبح أكبر بكثير خارج الملعب

لاعب إيطالي يتعرّض للطعن ويصارع من أجل حياته
00:46

لاعب إيطالي يتعرّض للطعن ويصارع من أجل حياته

تعرّض للطعن خلال اعتداء نفذته مجموعة من الشبان

00:46

لاعب إيطالي يتعرّض للطعن ويصارع من أجل حياته

تعرّض للطعن خلال اعتداء نفذته مجموعة من الشبان

إسبانيول يمنع رموز برشلونة ويشدّد أمن الديربي
00:45

إسبانيول يمنع رموز برشلونة ويشدّد أمن الديربي

فرض إسبانيول قيودًا مشددة على جماهير ديربي كتالونيا أمام برشلونة

00:45

إسبانيول يمنع رموز برشلونة ويشدّد أمن الديربي

فرض إسبانيول قيودًا مشددة على جماهير ديربي كتالونيا أمام برشلونة

اخترنا لك
فيديو - نجم ولفرهامبتون يتحدث عن معاناته مع "التأتأة"
00:47
لاعب إيطالي يتعرّض للطعن ويصارع من أجل حياته
00:46
إسبانيول يمنع رموز برشلونة ويشدّد أمن الديربي
00:45
منتخب أوغندا بثلاثة حراس في 15 دقيقة
00:44

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025