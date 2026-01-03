مأساة على ضفاف كأس أمم إفريقيا

تلقى الوداد ومنتخب نبأ مفجعاً

قبيل مواجهة منتخب كوت ديفوار، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن ثُمن أمم ، تلقى الوداد ومنتخب ، ستيفان عزيز كي، نبأ مفجعاً، تمثل في مقتل نجله البالغ تسع سنوات.

ولقي الولد حتفه إثر حادث مأساوي، حين سقط بشكل مفاجئ وارتطم رأسه بالأرض، أثناء مشاركته في مباراة في مدرسته.

وفيما يتوقع غياب اللاعب عن مباراة كوت ديفوار، حيث يسافر إلى بلاده لتشييع نجله، قدم نادي الوداد له التعزية في بيان قال فيه "بكل حزن وأسى، يتقدم نادي الوداد الرياضي بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى لاعبنا عزيز كي، في وفاة ابنه".







