مأساة على ضفاف كأس أمم إفريقيا

كرة القدم

2026-01-03 | 03:07
مأساة على ضفاف كأس أمم إفريقيا

تلقى لاعب نادي الوداد المغربي ومنتخب بوركينا فاسو نبأ مفجعاً

قبيل مواجهة منتخب كوت ديفوار، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن ثُمن نهائي كأس أمم أفريقيا، تلقى لاعب نادي الوداد المغربي ومنتخب بوركينا فاسو، ستيفان عزيز كي، نبأ مفجعاً، تمثل في مقتل نجله البالغ تسع سنوات.
ولقي الولد حتفه إثر حادث مأساوي، حين سقط بشكل مفاجئ وارتطم رأسه بالأرض، أثناء مشاركته في مباراة لكرة القدم في مدرسته.
وفيما يتوقع غياب اللاعب عن مباراة كوت ديفوار، حيث يسافر إلى بلاده لتشييع نجله، قدم نادي الوداد له التعزية في بيان قال فيه "بكل حزن وأسى، يتقدم نادي الوداد الرياضي بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى لاعبنا عزيز كي، في وفاة ابنه".



