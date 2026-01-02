الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أرقام مذهلة: رافينيا الرقم الصعب في برشلونة

أرقام مذهلة: رافينيا الرقم الصعب في برشلونة
كرة القدم

2026-01-02 | 02:58
أرقام مذهلة: رافينيا الرقم الصعب في برشلونة

فرض البرازيلي رافينيا نفسه رقماً صعباً في فريقه برشلونة

فرض البرازيلي رافينيا نفسه، رقماً صعباً في فريقه برشلونة، وفي الدوري الاسباني عموماً، بفضل الأرقام والإحصاءات الخيالية التي دوّنها منذ قدومه.
كانت البداية بطيئة ولكن مرضية، ففي الموسم 2022-23، سجل رافينيا 10 أهداف و12 تمريرة حاسمة، بإجمالي 22 مساهمة، وسجل في الموسم التالي 10 أهداف و11 تمريرة حاسمة، بإجمالي 21 مساهمة.
وانفجر رافينيا في الموسم الماضي بشكل مذهل، فسجل 56 مساهمة تهديفية، توزعت بين 34 هدفاً و22 تمريرة حاسمة، ما أسهم في فوز برشلونة بالثلاثية المحلية.
هذا الموسم، وعلى الرغم من غيابه لفترة ليست بالقصيرة بسبب الإصابة، تمكن رافينيا من تسجيل سبعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، والموسم لا يزال طويلاً.



كأس العرب - قطر 2025: أرقام مذهلة لنسخة تاريخية
2025-12-26

كأس العرب - قطر 2025: أرقام مذهلة لنسخة تاريخية

أرقام مذهلة لكيليان مبابي في بداية الموسم
2025-10-05

أرقام مذهلة لكيليان مبابي في بداية الموسم

فيل فودين لاعبٌ مذهل يعمل بصمت وأرقامه مدهشة
2025-11-07

فيل فودين لاعبٌ مذهل يعمل بصمت وأرقامه مدهشة

برشلونة يحتفظ بالرقم القياسي للأهداف في سنة واحدة
2025-12-23

برشلونة يحتفظ بالرقم القياسي للأهداف في سنة واحدة

نادي يطلب مساعدة جماهيره لإزالة الثلوج من الملعب

نادي يطلب مساعدة جماهيره لإزالة الثلوج من الملعب
02:57

نادي يطلب مساعدة جماهيره لإزالة الثلوج من الملعب

قبل مباراته المقررة نهاية هذا الأسبوع

02:57

نادي يطلب مساعدة جماهيره لإزالة الثلوج من الملعب

قبل مباراته المقررة نهاية هذا الأسبوع

سيدات برشلونة يؤكد هيمنته المحلية وسطوته القارية
02:56

سيدات برشلونة يؤكد هيمنته المحلية وسطوته القارية

واصل "سيدات برشلونة" ترسيخ مكانته كقوة كروية لا تُقهر

02:56

سيدات برشلونة يؤكد هيمنته المحلية وسطوته القارية

واصل "سيدات برشلونة" ترسيخ مكانته كقوة كروية لا تُقهر

روديغير في سيراليون .. أعمال خيرية ورياضية
02:54

روديغير في سيراليون .. أعمال خيرية ورياضية

في زيارة هي الثالثة له الى البلاد

02:54

روديغير في سيراليون .. أعمال خيرية ورياضية

في زيارة هي الثالثة له الى البلاد

نادي يطلب مساعدة جماهيره لإزالة الثلوج من الملعب
02:57
سيدات برشلونة يؤكد هيمنته المحلية وسطوته القارية
02:56
روديغير في سيراليون .. أعمال خيرية ورياضية
02:54
فيديو - نجم فولهام في المُدرّجات بين الجماهير
02:53

