أرقام مذهلة: رافينيا الرقم الصعب في برشلونة

فرض البرازيلي نفسه رقماً صعباً في فريقه

فرض البرازيلي نفسه، رقماً صعباً في فريقه ، وفي عموماً، بفضل الأرقام والإحصاءات الخيالية التي دوّنها منذ قدومه.

كانت البداية بطيئة ولكن مرضية، ففي الموسم 2022-23، سجل رافينيا 10 أهداف و12 تمريرة حاسمة، بإجمالي 22 مساهمة، وسجل في الموسم التالي 10 أهداف و11 تمريرة حاسمة، بإجمالي 21 مساهمة.

وانفجر رافينيا في الموسم الماضي بشكل مذهل، فسجل 56 مساهمة تهديفية، توزعت بين 34 هدفاً و22 تمريرة حاسمة، ما أسهم في فوز برشلونة بالثلاثية المحلية.

هذا الموسم، وعلى الرغم من غيابه لفترة ليست بالقصيرة بسبب الإصابة، تمكن رافينيا من تسجيل سبعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، والموسم لا يزال طويلاً.







