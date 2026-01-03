الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

المنتخب الاولمبي إلى كأس آسيا في السعودية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
المنتخب الاولمبي إلى كأس آسيا في السعودية
A-
A+

كرة القدم

2026-01-03 | 03:08
المنتخب الاولمبي إلى كأس آسيا في السعودية

للمشاركة في نهائيات كأس آسيا - السعودية 2026

تُغادر بعثة المنتخب الأولمبي اللبناني (دون 23 عاما) مطار رفيق الحريري الدولي اليوم السبت، متوجّهةً إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في نهائيات كأس آسيا - السعودية 2026.
وحضر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، السيد هاشم حيدر، التمرين الأخير للمنتخب الأولمبي الذي أُقيم أمس الجمعة، حيث حرص على التواجد إلى جانب اللاعبين والجهاز الفني، دعمًا لهم وشدًّا من عزيمتهم قبل السفر.
وأكّد حيدر خلال حديثه مع اللاعبين الدعم الكامل من الاتحاد اللبناني لكرة القدم للمنتخب، مشددًا على الوقوف إلى جانبهم في هذا الاستحقاق القاري الأول من نوعه على صعيد المنتخبات العمرية، رغم صعوبة الظروف التي تمرّ بها البلاد، وغياب الإمكانات والدعم الداخلي، والنقص في المنشآت والبنى التحتية، معتبرًا أن جميع هذه التحديات يجب وضعها جانبًا في هذه المرحلة.
ودعا رئيس الاتحاد اللاعبين إلى تمثيل لبنان خير تمثيل، والتحلّي بالروح القتالية والعزيمة والإصرار داخل الملعب، بما يعكس صورة مشرّفة لكرة القدم اللبنانية في هذا المحفل القاري.
التشكيلة المعتمدة
وكان جمال طه، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قد أعلن لائحة اللاعبين الـ23 الذين تم اختيارهم بعد فترة الإعداد، وشملت أربعة جدد لم يكونوا ضمن صفوف المنتخب خلال التصفيات التي أُقيمت في تايلاند، وهم حارس مرمى نادي الرياضي العباسية زاهر الأمين، وثلاثة لاعبين من المنتخب الأول هم مدافع النجمة محمد صفوان، والمدافع خضر قدور المحترف مع نادي South Melbourne الأسترالي، والمهاجم ليناردو شاهين لاعب نادي Falkenbergs FF السويدي.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراس المرمى: أنطوني معاصري (Villemomble) – شريف عزقي (العهد) – زاهر الأمين (الرياضي العباسية).
خط الدفاع: علي الرضا إسماعيل ومحمد صفوان (النجمة)، حسن فرحات وحسين رضا (العهد)، إبراهيم الشامي (جويا)، خضر قدور (South Melbourne)، جاد سميرة (Achyronas Onisilo) وجوزيف الحاج (SV Mainz-Gonsenheim).
خط الوسط: محمود زبيب (العهد)، علي الفضل (النجمة)، محمد بو صالح (الأنصار)، محمد غملوش (التضامن صور)، حسن فوعاني (جويا) ودانيال اسطمبولي (Sacred Heart).
خط الهجوم: محمد صادق وعلي قصاص (النجمة)، شادي جوني (العهد)، حسن بزي (التضامن صور)، ليناردو شاهين (Falkenbergs FF) ونور عودة (Oakland University).
 

الجهاز الفني
ويضم الجهاز الفني للمنتخب إلى جانب المدير الفني جمال طه، كلًّا من عقيل ويزاني (مدير المنتخب)، وسام خليل (مدرب مساعد)، زياد الصمد (مدرب حراس المرمى)، محمد كمبال (معد بدني)، الدكتور محمد ترمس (طبيب المنتخب)، عبد الرحمن عبود (معالج فيزيائي)، علي حمود (مسؤول إعلامي)، علي بافلاني (مصور)، زين فياض (محلل أداء) وعيد قمر (مسؤول تجهيزات).

المباريات
ويفتتح المنتخب الأولمبي مشواره ضمن المجموعة الثالثة بمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الأربعاء 7 كانون الثاني (الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت بيروت) على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ثم يلتقي في المباراة الثانية مع المنتخب الكوري الجنوبي يوم السبت 10 منه (الواحدة والنصف ظهراً) على ملعب نادي الشباب، ويختتم مباريات المجموعة بمواجهة منتخب إيران يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني (الواحدة والنصف ظهراً).
ويشارك في البطولة 16 منتخبا، من بينها المنتخب السعودي المستضيف، حيث جرى توزيع المنتخبات على أربع مجموعات، تضمّ كل مجموعة أربعة فرق، وتُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية في مدينة جدة، فيما تستضيف العاصمة الرياض مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة، على أن تُستكمل منافسات البطولة في مدينة جدة عقب ختام دور المجموعات.
وفق نظام البطولة، يتأهل إلى الدور ربع النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، لتستكمل بعدها المنافسات بنظام خروج المغلوب.



مقالات ذات صلة

منتخب ناشئات لبنان الى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم
2025-10-17

منتخب ناشئات لبنان الى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم

حدث تاريخي.. منتخب لبنان الى نهائيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا
2025-10-17

حدث تاريخي.. منتخب لبنان الى نهائيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عامًا

كأس العرب - تأجيل مباراة السعودية والامارات لأجل غير مُسمّى
2025-12-18

كأس العرب - تأجيل مباراة السعودية والامارات لأجل غير مُسمّى

كأس العرب: الأردن يقابل السعودية في نصف النهائي
2025-12-15

كأس العرب: الأردن يقابل السعودية في نصف النهائي

المنتخب الاولمبي إلى كأس آسيا في السعودية

رياضة

كرة القدم

المنتخب الأولمبي اللبناني

كأس آسيا

هاشم حيدر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جورجينا رودريغيز تنال 130 ألف يورو كتعويض
مأساة على ضفاف كأس أمم إفريقيا

اقرأ ايضا في كرة القدم

برشلونة يقيّد ظهور لاعبي "لا ماسيا" لحماية المواهب
03:14

برشلونة يقيّد ظهور لاعبي "لا ماسيا" لحماية المواهب

شدّدت القواعد المنظمة لحضور لاعبي الأكاديمية على وسائل التواصل

03:14

برشلونة يقيّد ظهور لاعبي "لا ماسيا" لحماية المواهب

شدّدت القواعد المنظمة لحضور لاعبي الأكاديمية على وسائل التواصل

الاتحاد الأوروبي يراجع بروتوكول التحكيم تحت ضغط الأندية
03:13

الاتحاد الأوروبي يراجع بروتوكول التحكيم تحت ضغط الأندية

بدء نقاش داخلي يهدف إلى مراجعة بروتوكول التواصل بين حكم الساحة وغرفة تقنية حكم الفيديو

03:13

الاتحاد الأوروبي يراجع بروتوكول التحكيم تحت ضغط الأندية

بدء نقاش داخلي يهدف إلى مراجعة بروتوكول التواصل بين حكم الساحة وغرفة تقنية حكم الفيديو

فيديو - فرانكفورت يضم موهبتين مغربيتين خلال يومين
03:12

فيديو - فرانكفورت يضم موهبتين مغربيتين خلال يومين

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني إتمام تعاقدين متتاليين

03:12

فيديو - فرانكفورت يضم موهبتين مغربيتين خلال يومين

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني إتمام تعاقدين متتاليين

اخترنا لك
برشلونة يقيّد ظهور لاعبي "لا ماسيا" لحماية المواهب
03:14
الاتحاد الأوروبي يراجع بروتوكول التحكيم تحت ضغط الأندية
03:13
فيديو - فرانكفورت يضم موهبتين مغربيتين خلال يومين
03:12
سيرخيو راموس يقدّم عرضاً لشراء نادٍ إسباني كبير
03:11

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026