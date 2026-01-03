المنتخب الاولمبي إلى كأس آسيا في السعودية

للمشاركة في نهائيات كأس آسيا - 2026

تُغادر بعثة المنتخب الأولمبي اللبناني (دون 23 عاما) مطار رفيق الدولي السبت، متوجّهةً إلى الرياض، للمشاركة في نهائيات كأس آسيا - السعودية 2026.

وحضر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، السيد هاشم حيدر، التمرين الأخير للمنتخب الأولمبي الذي أُقيم أمس الجمعة، حيث حرص على التواجد إلى جانب اللاعبين والجهاز الفني، دعمًا لهم وشدًّا من عزيمتهم قبل السفر.

وأكّد حيدر خلال حديثه مع اللاعبين الدعم الكامل من الاتحاد اللبناني لكرة القدم للمنتخب، مشددًا على الوقوف إلى جانبهم في هذا الاستحقاق القاري الأول من نوعه على صعيد المنتخبات العمرية، رغم صعوبة الظروف التي تمرّ بها البلاد، وغياب الإمكانات والدعم الداخلي، والنقص في المنشآت والبنى التحتية، معتبرًا أن جميع هذه التحديات يجب وضعها جانبًا في هذه المرحلة.

ودعا رئيس الاتحاد اللاعبين إلى تمثيل خير تمثيل، والتحلّي بالروح القتالية والعزيمة والإصرار داخل الملعب، بما يعكس صورة مشرّفة لكرة القدم في هذا المحفل القاري.

التشكيلة المعتمدة

وكان جمال طه، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قد أعلن لائحة اللاعبين الـ23 الذين تم اختيارهم بعد فترة الإعداد، وشملت أربعة جدد لم يكونوا ضمن صفوف المنتخب خلال التصفيات التي أُقيمت في تايلاند، وهم حارس مرمى نادي الرياضي العباسية زاهر الأمين، وثلاثة لاعبين من المنتخب الأول هم مدافع النجمة صفوان، والمدافع خضر قدور المحترف مع نادي South Melbourne الأسترالي، والمهاجم ليناردو شاهين لاعب نادي Falkenbergs FF السويدي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراس المرمى: أنطوني معاصري (Villemomble) – شريف عزقي (العهد) – زاهر الأمين (الرياضي العباسية).

خط الدفاع: علي الرضا إسماعيل ومحمد صفوان (النجمة)، حسن فرحات وحسين رضا (العهد)، إبراهيم الشامي (جويا)، خضر قدور (South Melbourne)، جاد سميرة (Achyronas Onisilo) وجوزيف الحاج (SV Mainz-Gonsenheim).

خط الوسط: محمود زبيب (العهد)، علي الفضل (النجمة)، محمد بو صالح (الأنصار)، محمد غملوش (التضامن صور)، حسن فوعاني (جويا) ودانيال اسطمبولي (Sacred Heart).

خط الهجوم: محمد صادق وعلي قصاص (النجمة)، شادي جوني (العهد)، حسن بزي (التضامن صور)، ليناردو شاهين (Falkenbergs FF) ونور عودة (Oakland University).



الجهاز الفني

ويضم الجهاز الفني للمنتخب إلى جانب المدير الفني جمال طه، كلًّا من عقيل ويزاني (مدير المنتخب)، وسام خليل (مدرب مساعد)، زياد الصمد (مدرب حراس المرمى)، محمد كمبال (معد بدني)، الدكتور محمد ترمس (طبيب المنتخب)، عبد الرحمن عبود (معالج فيزيائي)، علي حمود (مسؤول إعلامي)، علي بافلاني (مصور)، زين فياض (محلل أداء) وعيد قمر (مسؤول تجهيزات).



المباريات

ويفتتح المنتخب الأولمبي مشواره ضمن المجموعة الثالثة بمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الأربعاء 7 كانون الثاني (الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت بيروت) على ملعب الأمير بن فهد، ثم يلتقي في المباراة الثانية مع المنتخب الكوري الجنوبي يوم السبت 10 منه (الواحدة والنصف ظهراً) على ملعب نادي ، ويختتم مباريات المجموعة بمواجهة منتخب إيران يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني (الواحدة والنصف ظهراً).

ويشارك في البطولة 16 منتخبا، من بينها المنتخب السعودي المستضيف، حيث جرى توزيع المنتخبات على أربع مجموعات، تضمّ كل مجموعة أربعة فرق، وتُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية في مدينة جدة، فيما تستضيف العاصمة الرياض مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة، على أن تُستكمل منافسات البطولة في مدينة جدة عقب ختام دور .

