جورجينا رودريغيز تنال 130 ألف يورو كتعويض

كرة القدم

2026-01-03 | 03:10
على خلفية التشهير وانتهاك الخصوصية

تمّ إلزام شبكة "تيليمدريد" بدفع تعويض مالي لصالح عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، خطيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، بعد كسبها دعوى قضائية في إسبانيا على خلفية ما اعتبرته تشهيرًا وانتهاكًا لخصوصيتها وخصوصية عائلتها.
وأفادت صحيفة "آس" بأنّ محكمة الاستئناف في مدريد أيّدت الحكم الذي خلص إلى أنّ القناة، عبر برنامج "Aquí hay madroño" الذي بُثّ عام 2018، انتهكت حق رودريغيز في الصورة والخصوصيّة، إلى جانب حقوق مرتبطة بعائلتها، فأُلزمت "تيليمدريد" بدفع تعويض إجمالي 130 ألف يورو.
ويتوزع التعويض على 80 ألف يورو لصالح جورجينا مباشرة، و50 ألفاً على خلفية مضامين تناولت والدها، ضمن الدعوى التي شملت أيضًا شقيقتها إيفانا.
وأشارت "آس" إلى أنّ القضية تعود إلى استخدام صور ومضامين رأت المحكمة أنها تجاوزت الحدود المسموح بها، ما ترتّب عليه تعويض مالي لصالح المدعيتين.



