جورجينا رودريغيز تنال 130 ألف يورو كتعويض

على خلفية التشهير وانتهاك الخصوصية

تمّ إلزام شبكة "تيليمدريد" بدفع تعويض مالي لصالح عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، خطيبة النجم ، قائد نادي النصر السعودي، بعد كسبها دعوى قضائية في على خلفية ما اعتبرته تشهيرًا وانتهاكًا لخصوصيتها وخصوصية عائلتها.

وأفادت صحيفة "آس" بأنّ محكمة في أيّدت الحكم الذي خلص إلى أنّ القناة، عبر برنامج "Aquí hay madroño" الذي بُثّ عام 2018، انتهكت حق رودريغيز في الصورة والخصوصيّة، إلى جانب حقوق مرتبطة بعائلتها، فأُلزمت "تيليمدريد" بدفع تعويض إجمالي 130 ألف .

ويتوزع التعويض على 80 ألف يورو لصالح جورجينا مباشرة، و50 ألفاً على خلفية مضامين تناولت والدها، ضمن الدعوى التي شملت أيضًا شقيقتها إيفانا.

وأشارت "آس" إلى أنّ القضية تعود إلى استخدام صور ومضامين رأت المحكمة أنها تجاوزت الحدود المسموح بها، ما ترتّب عليه تعويض مالي لصالح المدعيتين.







