4 آب "الحقيقة الضائعة"
سيرخيو راموس يقدّم عرضاً لشراء نادٍ إسباني كبير

سيرخيو راموس يقدّم عرضاً لشراء نادٍ إسباني كبير
كرة القدم

2026-01-03 | 03:11
سيرخيو راموس يقدّم عرضاً لشراء نادٍ إسباني كبير

قدّم بدعمٍ من مجموعة استثمارية عرضًا لشراء ناديه الأم إشبيلية

أفادت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية، أنّ سيرخيو راموس، قدّم بدعمٍ من مجموعة استثمارية، عرضًا لشراء ناديه الأم إشبيلية، في تطور لافت ضمن مسار التفاوض الدائر حول مستقبل ملكية النادي الأندلسي.
وذكرت الإذاعة أنّ عرض راموس يُعدّ الأعلى حتى الآن بين العروض المطروحة على المساهمين الرئيسيين، وأنّ المدافع الدولي السابق يتولى قيادة المشروع بنفسه.
وبحسب التقرير، جاء تحرّك راموس بعد تراجع مجموعة استثمارية أميركية كانت مرتبطة بالمفاوضات في وقت سابق، ما فتح الباب أمام دخول أسماء جديدة إلى المشهد.
وستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة، في ظلّ انتظار ردّ ملّاك النادي على العرض الكبير المقدّم، مع بقاء أكثر من سيناريو مطروحًا بشأن طبيعة الصفقة وتوقيتها.
من جهتها، دعمت صحف إسبانية معطى دخول راموس على خط المفاوضات واطلاع المساهمين الكبار على عرضه، من دون الكشف عن أرقام نهائية أو تفاصيل تعاقدية، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من إشبيلية أو راموس لتأكيد أو نفي مضمون التقرير.


