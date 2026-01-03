سيرخيو راموس يقدّم عرضاً لشراء نادٍ إسباني كبير

قدّم بدعمٍ من مجموعة استثمارية عرضًا لشراء ناديه الأم

أفادت إذاعة كادينا ، أنّ ، قدّم بدعمٍ من مجموعة استثمارية، عرضًا لشراء ناديه الأم ، في تطور لافت ضمن مسار التفاوض الدائر حول مستقبل ملكية النادي الأندلسي.

وذكرت الإذاعة أنّ عرض يُعدّ الأعلى حتى الآن بين العروض المطروحة على المساهمين الرئيسيين، وأنّ المدافع الدولي السابق يتولى قيادة المشروع بنفسه.

وبحسب التقرير، جاء تحرّك راموس بعد تراجع مجموعة استثمارية أميركية كانت مرتبطة بالمفاوضات في وقت سابق، ما فتح الباب أمام دخول أسماء إلى المشهد.

وستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة، في ظلّ انتظار ردّ ملّاك النادي على الكبير المقدّم، مع بقاء أكثر من سيناريو مطروحًا بشأن طبيعة الصفقة وتوقيتها.

من جهتها، دعمت صحف إسبانية معطى دخول راموس على خط المفاوضات واطلاع المساهمين الكبار على ، من دون أرقام نهائية أو تفاصيل تعاقدية، ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من إشبيلية أو راموس لتأكيد أو نفي مضمون التقرير.





