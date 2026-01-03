فيديو - فرانكفورت يضم موهبتين مغربيتين خلال يومين

خلال يومين فقط..



نادي فرانكفورت الألماني يتعاقد مع موهبتين مغربية؛



🇲🇦 يونس أبن الطالب (مهاجم - 22 سنة)

🇲🇦 أيوب الميموني ( جناح - 21 سنة)



💎 pic.twitter.com/CZy0AJUEg5 — 📊 (@hay23DS) January 2, 2026

آينتراخت الألماني إتمام تعاقدين متتاليين مع لاعبين من أصول مغربية خلال يومين، في خطوة تعكس توجه النادي لتعزيز خياراته الهجومية قبل استئناف المنافسات في النصف الثاني من الموسم.وتمثلت الصفقة الأولى في ضم المهاجم يونس بن الطالب (22 عامًا) من نادي إس في إلفرسبرغ، حيث بدأ عقده رسميًا اعتبارًا من الأول من الشهر الجاري، وحتى 30 حزيران - 2031.وبعدها بيومين تقريبًا، أعلن فرانكفورت تعاقده مع الأيمن الميموني (21 عامًا) من هوفنهايم، بعقد يمتد أيضًا حتى 30 حزيران - يونيو 2031.وأشار بيان النادي إلى أن اللاعب لفت الأنظار خلال الفترة الماضية مع الفريق الثاني لهوفنهايم، قبل أن ينتقل إلى فرانكفورت بأثر فوري.ولم يكشف الناديان عن تفاصيل مالية للصفقتين، فيما تُعدّ الخطوتان إضافة مزدوجة لخط الهجوم، بين مهاجم صريح وجناح هجومي، في توقيت حاسم مع ضغط الروزنامة.