فيديو - فرانكفورت يضم موهبتين مغربيتين خلال يومين

فيديو - فرانكفورت يضم موهبتين مغربيتين خلال يومين
A-
A+

كرة القدم

2026-01-03 | 03:12
فيديو - فرانكفورت يضم موهبتين مغربيتين خلال يومين

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني إتمام تعاقدين متتاليين

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني إتمام تعاقدين متتاليين مع لاعبين من أصول مغربية خلال يومين، في خطوة تعكس توجه النادي لتعزيز خياراته الهجومية قبل استئناف المنافسات في النصف الثاني من الموسم.
وتمثلت الصفقة الأولى في ضم المهاجم يونس بن الطالب (22 عامًا) من نادي إس في إلفرسبرغ، حيث بدأ عقده رسميًا اعتبارًا من الأول من الشهر الجاري، وحتى 30 حزيران - يونيو 2031. 
وبعدها بيومين تقريبًا، أعلن فرانكفورت تعاقده مع الجناح الأيمن أيوب الميموني (21 عامًا) من هوفنهايم، بعقد يمتد أيضًا حتى 30 حزيران - يونيو 2031. 
وأشار بيان النادي إلى أن اللاعب لفت الأنظار خلال الفترة الماضية مع الفريق الثاني لهوفنهايم، قبل أن ينتقل إلى فرانكفورت بأثر فوري.
ولم يكشف الناديان عن تفاصيل مالية للصفقتين، فيما تُعدّ الخطوتان إضافة مزدوجة لخط الهجوم، بين مهاجم صريح وجناح هجومي، في توقيت حاسم مع ضغط الروزنامة.


