بعد الإقصاء: منع المدرب من دخول غرفة الملابس أو الصعود حافلة الفريق؟

قرر إقالة المنتخب الوطني

قرر إقالة المنتخب الوطني سامي الطرابلسي، عقب الخروج الدراماتيكي لنسور قرطاج من بطولة كأس إفريقيا للأمم، الجارية في ، إثر الهزيمة أمام منتخب في الدور ثمن النهائي.

وشهدت مواجهة تونس ومالي سيناريو مؤلما للجماهير ، حيث نجح المنتخب في التقدم في النتيجة عند الدقيقة 90 عن طريق المهاجم شواط، ثم تمكن المنتخب المالي المنقوص طوال أكثر من 60 دقيقة، من إدراك التعادل من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع، وفاز بركلات الترجيح (3-2).

وفتح هذا الإقصاء للمنتخب المتأهل الى ، باب الانتقادات على مصراعيه على المدرب سامي الطرابلسي وفريقه الفني، سواء من الجماهير أو الإعلاميين أو المتابعين.

الغريب أن بعض وسائل التواصل، تحدثت عن منع المدرب الطرابلسي من دخول غرفة الملابس أو الصعود إلى حافلة الفريق بعد المباراة، وهو أمر غير مؤكد، على عكس الانتقادات القاسية التي تعرض لها من كل حدب وصوب.







