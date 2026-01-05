عاجل
معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
معلومات الجديد: مدعي عام التمييز يستمع إلى النائب أحمد الخير والمرشح سرحان بركات بصفة شهود في قضية "الأمير أبو عمر"
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة رابيد على طريق عام بلدة بريقع في قضاء النبطية
2026

بعد الإقصاء: منع المدرب من دخول غرفة الملابس أو الصعود حافلة الفريق؟

بعد الإقصاء: منع المدرب من دخول غرفة الملابس أو الصعود حافلة الفريق؟
كرة القدم

2026-01-05 | 00:24
بعد الإقصاء: منع المدرب من دخول غرفة الملابس أو الصعود حافلة الفريق؟

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم إقالة مدرب المنتخب الوطني

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم إقالة مدرب المنتخب الوطني سامي الطرابلسي، عقب الخروج الدراماتيكي لنسور قرطاج من بطولة كأس إفريقيا للأمم، الجارية في المغرب، إثر الهزيمة أمام منتخب مالي في الدور ثمن النهائي.
وشهدت مواجهة تونس ومالي سيناريو مؤلما للجماهير التونسية، حيث نجح المنتخب في التقدم في النتيجة عند الدقيقة 90 عن طريق المهاجم فراس شواط، ثم تمكن المنتخب المالي المنقوص طوال أكثر من 60 دقيقة، من إدراك التعادل من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع، وفاز بركلات الترجيح (3-2).
وفتح هذا الإقصاء للمنتخب المتأهل الى كأس العالم، باب الانتقادات على مصراعيه على المدرب سامي الطرابلسي وفريقه الفني، سواء من الجماهير أو الإعلاميين أو المتابعين.
الغريب أن بعض وسائل التواصل، تحدثت عن منع المدرب الطرابلسي من دخول غرفة الملابس أو الصعود إلى حافلة الفريق بعد المباراة، وهو أمر غير مؤكد، على عكس الانتقادات القاسية التي تعرض لها من كل حدب وصوب.



بعد الإقصاء: منع المدرب من دخول غرفة الملابس أو الصعود حافلة الفريق؟

